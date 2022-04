En Barcelona se habla del mercado y los fichajes que pueden llegar para la próxima temporada. En las últimas horas, hicieron ruido las declaraciones de Dani Alves, quien sorprendió al hablar sobre su preferencia por la llegada de Kylian Mbappé, por sobre la de Erling Haaland. Sin embargo, la situación del club no está para grandes gastos y en esto hizo hincapié el técnico Xavi Hernández.

El Barça tendrá caras nuevas para la próxima temporada, ya que llegarían en calidad de agentes libres Andreas Christensen y Franck Kessié. Sin embargo, el máximo objetivo es el fichaje de Erling Haaland para ser el líder del proyecto de Xavi Hernández. Pero la situación económica del club hace pensar que la posibilidad de contar con el noruego sea realmente difícil, por no decir imposible.

Por eso, Xavi Hernández fue realista sobre los posibles fichajes de las grandes figuras que tiene el fútbol europeo. Así respondió ante la consulta que le hicieron en rueda de prensa este sábado, en la previa al juego ante Levante por liga. "No estamos para florituras. Preparamos la plantilla para el año que viene y saben mis prioridades. Hay que ser cauto porque la situación económica es la que es", destacó el entrenador 'blaugrana'.

Respecto a lo que dijo Dani Alves en su entrevista con Mundo Deportivo sobre su preferencia por Mbappé, por sobre Haaland, Xavi no quiso entrar en polémicas. "Vamos a ver cómo lo hacemos. A Dani se lo perdono todo. Es un fenómeno. Vosotros os quejáis que no tenéis titulares y con Dani es difícil escoger uno.Es un espectáculo para nosotros y para vosotros. La situación financiera no es fácil", dijo.

Las palabras de Dani Alves han sido tomadas 'con pinzas' en el Camp Nou. Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del club, fue consultado sobre el mercado y también fue cauto como Xavi a la hora de hablar de los posibles fichajes. "Estamos trabajando para devolver la ilusión, pero no haremos ningún ejercicio de imprudencia", aseguró.