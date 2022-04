Por medio de una entrevista exclusiva al medio catalán Mundo Deportivo, Dani Alves hablo del jugador que le gustaría que fichara por Barcelona. Entre Erling Haaland y Kylian Mbappé, cantó por el segundo y considera que se adapta al estilo del cuadro Culé.

Fue una entretenida charla en la que el futbolista que es parte activa del buen momento por el que pasa el cuadro catalán, habló de los futbolistas que le gustan, y que eventualmente le gustaría ver los vestidos con la camiseta del elenco Azulgrana.

La primera pregunta que le hicieron fue encaminada sobre a quién preferiría, entre el noruego y el francés, a lo que él respondió: “si yo pudiera, iría a por Mbappé. Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él”.

Claro está que le recordaron que según indican los rumores, el futbolista campeón del mundo como Francia, en Rusia 2018 estaría más cerca de vestir los colores de Real Madrid, histórico archirrival de Barcelona: “lo que hoy es blanco, puede ser azul mañana. Y ya si le añades un poquito de grana pasa a ser blaugrana…”.

Por su estilo de juegos se adapta más al ADN del equipo que ahora es comandado y que está haciendo resurgir de entre las cenizas Xavi Hernández: “a mí me gustan los jugadores buenos, siempre aportan muchas cosas. Pero tú me has dado a elegir y yo he dicho el que más me gusta, el que creo que para el perfil del Barça encajaría más. Hay otras opciones, es evidente, pero para gustos, colores”.

También fue preguntado por un joven talento brasileño que deslumbren la Premier League, como lo es el caso de Raphina, sobre él sentenció: “sí, por supuesto, es un gran jugador. Tanto él como Antony, que es un fenómeno también. En el mercado para el Barça hay cosas muy interesantes, si hace las cosas bien, sobre todo en la línea ofensiva”.