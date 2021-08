Barcelona sigue en su misión de ir perfilando el plantel que buscará levantarse del letargo que han sido los últimos años en Cataluña. Los fichajes de Joan Laporta pretenden que esos veteranos que han llegado últimamente al Camp Nou puedan ayudar a una nueva camada de jugadores llamados a liderar la reconstrucción del club. La joya más preciada de estos jóvenes, será Culé por cinco temporadas más.

AS, Sport y la RAC confirman que Fútbol Club Barcelona ha llegado a un acuerdo para renovar a quien con solo 18 años se ha ganado un lugar en el equipo de Koeman. En Cataluña no quieren más casos como los de Ilaix Moriba y se apuraron a revisar un contrato que si bien no era una amenaza ahora mismo, tarde o temprano hubiera estado bajo la lupa de otros gigantes del viejo continente.

Los medios apuntaron que Pedri renovará hasta el 2026 y que su esfuerzo en el terreno de juego será retribuido con una mejora economía considerable. Actualmente, el canario apenas llega a los 800.000 euros de contrato por temporada y si bien no sobra el dinero en el Camp Nou, nadie quiere que el próximo líder futbolista del equipo pueda tener si quiera chances de marcharse.

Reconocimiento al esfuerzo de un ‘pibe’

Las negociaciones se habrían dado con un Pedri que se encuentra de vacaciones ahora mismo luego de su maratónica última temporada, donde disputó 73 partidos y 5.145 minutos entre LaLiga, Copa del Rey, Champions League, Supercopa, Euro y Juegos Olímpicos. Su prioridad fue y siempre ha sido triunfar en un equipo que ha dado un paso al frente con su llegada.

"Es un ejemplo, tenemos la máxima confianza en él. Sabiendo su edad, la temporada que ha hecho con nosotros, teniendo 18 años... Ha jugado casi todos los partidos completos y además con una madurez que es impresionante. Es un chico fenomenal, muy honrado y tranquilo”, lo definía Koeman semanas atrás. Hay Pedri para rato en Barcelona.