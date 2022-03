En Barcelona hay un nombre en el mercado que no pueden dejar de pensar. Supo estar en mercados anteriores como objetivos, pero por alguna cosa u otra no se pudo llegar a un acuerdo. Xavi Hernández lo pidió en enero, pero no hubo posibilidad. Y en el Camp Nou son tan pacientes con su posible fichaje, que incluso hasta esperarán a 2023 para que esto ocurra.

Según informa el diario AS, la secretaría técnica del Barça está convencida de que este joven mediocentro ofensivo español es un futbolista a la medida del proyecto deportivo que encabeza Xavi y lo quieren sumar pronto. Sin embargo, su fichaje recién se podría dar para el mercado de verano de 2023. Dani Olmo es ese futbolista y lo quieren sí o sí en el Camp Nou.

Olmo supo estar en varias ocasiones en el punto de mira de Barcelona. De hecho, el joven español estuvo en la cantera del club hasta que decidió emprender el rumbo de salida al Dinamo Zagreb donde la rompió y eso lo llevó al RB Leipzig de la Bundesliga. Con los alemanes tiene contrato hasta 2024 y es por eso que no pueden acometer ningún intento de fichaje hasta 2023, momento en que se espera que pueda haber alguna oportunidad.

Leipzig supo pedirle al Barça una cifra de 60 millones de euros por su salida, pero al final de cuentas, desde el Camp Nou buscaron otras variantes para reforzar una zona del campo que ya tiene varios exponentes como Pedri, Gavi o Nico. Dani Olmo sería un salto de calidad que quieren tener cuanto antes, pero saben que hasta que no baje su precio de salida no podrá salir. Es por eso que el club recién buscará hacerse con su ficha para 2023, momento en que esté cerca el final de su contrato.

El regreso de Dani Olmo a Barcelona es un pedido expreso de Xavi para reforzar una zona del campo totalmente necesaria. Quieren a un jugador que pueda unir líneas y que también pueda ser opción en el ataque en caso de ser necesario. Con el intento que buscarán en 2023, su precio bajará considerablemente a fin de que Leipzig decida venderlo para sacar algo de provecho a su salida, a no ser que quiera que se vaya gratis un año después.