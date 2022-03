En Barcelona saben que las oportunidades de mercado son muy valiosas para aprovechar de acá a cuando comience el mercado de verano. El club catalán tiene varios objetivos importantes, pero no por ello descarta a los jugadores que quedan libre, ya que varios llaman la atención. En Chelsea hay varios futbolistas que se pueden ir con la ficha en su poder y tienen libertad para negociar sin problemas.

La última información que ha hecho ruido en Europa es una reunión entre el agente de Antonio Rüdiger y directivos de Barcelona. Según informó Sky Sport en su edición alemana, Sahr Senesie, asesor y hermanastro del defensor alemán, fue visto anoche entrando a un hotel y tiempo después fueron vistos Mateu Alemany, director de fútbol del Barça, y Jordi Cruyff, miembro de la secretaría técnica.

El citado medio reporta que el encuentro entre ambas partes se habría alargado por más de dos horas, tiempo suficiente para que se puedan poner de acuerdo en el futuro de Rüdiger, que todavía no acuerda con ningún club y tiene la oportunidad de negociar por el final de su vínculo con Chelsea en junio próximo.

Antonio Rüdiger, quien ha estado durante esta fecha FIFA con la selección de Alemania, es uno de los defensores centrales más codiciados del mercado. Real Madrid y Bayern Múnich lo buscaron, pero sus elevadas pretensiones salariales hicieron que ambos equipos desistan de la oportunidad de ficharlo. Tal parece que Barcelona lo quiere para reforzar la parte izquierda de la zaga central.

Barcelona trabaja para mejorar la defensa. A falta del anuncio oficial, Andreas Christensen sería jugador de Barcelona a partir de julio, pero no se descarta que haya otro fichaje para la zaga central, más teniendo en cuenta que el futuro de Ronald Araújo todavía no está definido: se le busca renovar, pero no hay acuerdo, a la vez que aparecen varios conjuntos ingleses interesados en su fichaje.