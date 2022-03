Joan Laporta pasó por la televisión catalana en RAC para analizar la actualidad de un Barcelona donde el presidente tuvo palabras para todos. En medio de sus declaraciones alrededor de un posible regreso de Lionel Messi al Camp Nou, el mandamás culé también confirmó dos nuevos fichajes, pero puso un alto a intentar la llegada de un crack como Erling Haaland.

Barcelona disfruta de su mejor momento en muchos meses. La actualidad deportiva del equipo parece inmejorable, con un grupo de jugadores y refuerzos del mes de enero que se encuentran perfectamente adaptados a los esquemas de un Xavi Hernández que por supuesto, quiere más. Los culés empiezan a mirar sus opciones de cara al mercado y Laporta confirma que otros dos futbolistas llegarán gratis al Camp Nou.

“Tenemos cerrados un par de jugadores que quedan libres. Hay una lucha con LaLiga para hacer las incorporaciones. Estamos pendientes de su criterio, que a veces es muy restrictivo. Hay conversaciones con CVC, pero también se está hablando con otros fondos. Antes del 30 de junio debe estar hecho. Pero el gran fichaje es el Barça", desvelaba el presidente sobre quienes apuntan a ser Franck Kessie y Andreas Christensen.

Haaland, imposible en este contexto

Laporta dejó en claro que el limite salarial del club volverá a ser el mayor obstáculo a vencer en los próximos meses. Las cuentas del Barcelona siguen siendo un problema a la hora de mirar al mercado, por lo que será LaLiga quien avale o no las incorporaciones que se hagan en Cataluña en los próximos meses. Dicho escenario por supuesto, imposibilita asumir operaciones como las del 9 del Dortmund.

“Me quedaría con quien quiera jugar en el Barça, con quien manifestara sus ganas de venir. Hoy por hoy no lo ha dicho ninguno (Haaland o Mbappé). Y deberían adecuarse a un razonamiento económico, o lo veo difícil. En las condiciones económicas que se hablan, ni que pudiera hacerlo lo haría. No me he visto con los Haaland en Marbella", dejaba caer públicamente un Joan Laporta que a no ser de ingresos inesperados en este momento por el Camp Nou, no podrá pujar por el Androide.