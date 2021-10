Ronald Koeman ya lo había avisado ayer y ahora llega el comunicado oficial. Ansu Fati vuelve a ser noticia en un Barcelona que teme por los fantasmas del pasado del delantero, quien sigue con molestias y habrá que ver cuándo se puede contar con el nuevamente. Ante Rayo será baja y estos los tiempos de recuperación que se manejan.

"Tuvo unas molestias, que no son de la lesión que ha tenido, y todavía es duda. Lo he puesto en la lista pero hasta mañana por la mañana no decidiremos si viajará con nosotros", declaraba ayer el entrenador neerlandés sobre la última hora de un Ansu Fati que finalmente no podrá viajar con el equipo a Vallecas.

Algo que el propio club confirmaría horas más tarde: “El jugador del primer equipo, Ansu Fati, tiene dolor en la rodilla derecha. No está disponible para la selección y su recuperación dictará su regreso. Ansu Fati regresó de una lesión grave en la rodilla izquierda a fines de septiembre después de más de 300 días de baja. Desde entonces ha jugado en varias ocasiones con el primer equipo”.

¿Hay que preocuparse con su lesión?

La rodilla de Ansu Fati vuelve a hacer que todos en Cataluña se agarren la cabeza. Si bien estas nuevas molestias no tienen nada que ver directamente con sus operaciones y artroscopias del último año, medios como Sport aseguran que en el departamento médico del Barcelona temen que estas dolencias tengan que ver con un esfuerzo involuntario de las piernas del delantero para no recaer de lesión que sufriese en los meniscos meses atrás.

Nadie en Barcelona quiere ni correrá riesgos con el delantero. Asumen que solo lo utilizaran cuando este al 100% y si bien se espera que pueda estar en el banco ante Alavés el fin de semana, empezarán a realizarle estudios que prevengan lo que puede ser una nueva recaída en esa zona de su cuerpo. Vuelven los fantasmas de Ansu Fati.