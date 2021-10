Una de las buenas noticias que ha tenido FC Barcelona en las últimas semanas es el regreso de Ansu Fati. La última seguidilla de partidos mostró que el joven extremo ya está totalmente recuperado de su rodilla operada y ha tenido una gran cantidad de minutos en cancha. Sin embargo, puede que necesite un descanso para evitar un nuevo mal mayor. Y, en este sentido, Ronald Koeman duda de su presencia para el próximo partido ante Rayo Vallecano.

La joven figura del Barça, quien renovó contrato la última semana hasta 2027, ha tenido mucha actividad en los últimos partidos. Jugó 59 minutos en la victoria ante Valencia, 45 minutos ante Dinamo Kiev por Champions League, y, en el último Clásico ante Real Madrid, estuvo 74 minutos en cancha. Los tres partidos se jugaron todos en una semana y la acción no para, ya que fue incluido en la convocatoria ante Rayo Vallecano para este miércoles por liga.

Pero, Koeman tiene pensado ponerle un alto a la gran cantidad de minutos que ha sumado Ansu Fati desde que regresó de su lesión. De hecho, en la conferencia de prensa realizada este martes, previo al partido en Vallecas, puso en duda no sólo su presencia en el equipo titular, sino también su viaje al municipio de Madrid.

"Tuvo unas molestias, que no son de la lesión que ha tenido, y todavía es duda. Lo he puesto en la lista, pero hasta mañana por la mañana no decidiremos si viajará con nosotros", reveló el entrenador neerlandés. De esta manera, la presencia de la joven estrella no está para nada garantizada. ¿Estará?

A la posible ausencia de Ansu Fati, se le suma la ya conocida de Frenkie de Jong por una lesión muscular en el muslo de su pierna derecha sufrida en el último Clásico. ¿La buena? Es que Sergio Agüero podría tener su primer partido como titular, después de haber debutado en las redes ante Real Madrid. "Lleva dos semanas entrenando, todavía no está para los 90 minutos, pero sí está para jugar de inicio o entrando en las segundas partes", sentenció Koeman.