Barcelona ha quedado eliminado de la fase de grupos de la UEFA Champions League. La victoria de Inter sobre Viktoria Plzen condena al equipo dirigido por Xavi Hernández a jugar la Europa League por segundo año consecutivo. Ahora, la cabeza del conjunto catalán pasará por ganar sí o sí esta competencia para aliviar la economía y demostrar que está a la altura.

Segunda vez consecutiva que el Barça cae en Europa League. El año pasado sucumbió en Champions ante Bayern Múnich y Benfica, y esta vez, los alemanes volvieron a ser verdugo, aunque la verdadera 'bestia negra' fue el Inter, que le ganó en Italia y le sacó un empate en el Camp Nou. Ahora, en la segunda competencia más importante de Europa buscará mejorar lo hecho en la temporada anterior.

En la Europa League 2021-22, Barcelona jugó la ronda preliminar ante Napoli, al que superó en el global por 5-3. Luego, superó en octavos de final a Galatasaray, pero en cuartos de final fue eliminado por Eintracht Frankfurt, que hasta le ganó en el Camp Nou. El resultado global por 4-3 condenó a los de Xavi a quedarse sin chances de ganar un título internacional. En tanto, los alemanes se encaminaron rumbo al título.

Para esta edición 2022-23 de la UEFA Europa League, Barcelona ya puede ir pensando en los rivales que le podría tocar, una vez que se realice el sorteo de la ronda preliminar luego de que termine la fase de grupos. Cabe recordar que los terceros de la Champions serán locales en el primer partido, mientras que la vuelta la jugarán en el estadio del conjunto que haya quedado segundo en la Europa League. ¿A qué equipos podría enfrentar al Barça?

Los rivales que se perfilan para jugar ante Barcelona en Europa League

PSV está destinado a ser el segundo del Grupo A, ya que está en esa posición y casi ya no tiene chances de alcanzar al líder Arsenal. El Bodo/Glimt aún mantiene sus chances de ser segundo, aunque está tres puntos abajo de los de Eindhoven.

Fenerbahce o Rennes se disputan el liderazgo y el segundo lugar del Grupo B de Europa League. Ambos se enfrentan este jueves para definir qué equipo pasará directo a octavos de final y cuál jugará la ronda preliminar.

Ludogorets, actualmente, está segundo en el Grupo C, pero la Roma de Mourinho no baja los brazos. Entre estos dos equipos estaría el posible rival de Barcelona, ya que Betis no sólo ya está cerca de asegurar el primer lugar, sino que no puede jugar ante los 'Culés' por ser del mismo país.

Entre el SC Braga y Union Berlin estaría el segundo del Grupo D que podría enfrentar al Barça, ya que actualmente el líder es el sorprendente Union Saint-Gilloise.

Manchester United apunta a ser el posible rival más duro de Barcelona en la ronda preliminar de la Europa League. Asegurará su clasificación este jueves si saca al menos un empate ante Sheriff. De la única manera que esto no ocurra es que gane el Grupo E, que tiene como líder a Real Sociedad, otro equipo al que no puede enfrentar en caso de que termine segundo.

El Grupo F de la Europa League es el más parejo, ya que Feyenoord, Mitdjylland, Lazio y Sturm están empatados con cinco puntos cada uno.

El ya conocido Qarabag apunta a ser segundo en el Grupo G, aunque Nantes todavía tiene chances de pelear ese lugar. El líder es el Friburgo de Alemania.

Entre Trabzonspor y Mónaco saldría el segundo del Grupo H, aunque Estrella Roja todavía tiene chances, pese a estar último. El líder actualmente es el Ferencváros.