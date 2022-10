Barcelona está a un día de saber su destino en esta Champions League. Primero, deberá ver qué es lo que sucede con Inter de Milán ante Viktoria Plzen. Luego, se enfrentará a Bayern Múnich, líder de su grupo y ya clasificado a octavos de final. La situación no es sencilla para el conjunto que dirige Xavi Hernández, que ya empieza a hablar de la Europa League, pese a quedar "una pequeña esperanza de pasar".

Para seguir teniendo chances de clasificar a octavos de final de Champions, los 'Culés' necesitan ganarle al Bayern, aunque antes deben esperar que el Plzen les dé una mano enorme. Así llegarían con chances a la última fecha, caso contrario, todo se definirá y el Barça deberá conformarse con jugar la Europa League por segundo año consecutivo.

Respecto a esto, Xavi Hernández habló en rueda de prensa y ya se jacta de que la situación es difícil. "Hay muchos números de que no pasemos, está muy difícil, pero tenemos una pequeña esperanza", manifestó en la rueda de prensa previa al duelo ante el Bayern en el Camp Nou. Más allá de esa leve esperanza que hay alrededor, el entrenador ya habla de lo que podría ser la Europa League.

"Hay que afrontar nuestra realidad, pero miraremos todos juntos el partido en el vestuario y después saldremos a jugar de la mejor manera posible. Queremos seguir en la Champions, pero si no es así, jugaremos la otra competición como leones para ganarla", afirmó Xavi respecto a la situación del club y a lo que podría ser su llegada a la Europa League.

Más allá de esto, dejó un mensaje para "no bajar los brazos". "No hay que aflojar la mentalidad. Hemos reaccionado tras el clásico ante dos rivales fuertes, Villarreal y Athletic, y no hay que bajar esa sensación de confianza si no nos clasificamos y demostrar que podemos competir ante este tipo de rivales como el Bayern y ganar el partido", sentenció.