Noticia de última hora desde el Camp Nou, donde Sport reporta que Barcelona se encuentra a un paso de cerrar el que apunta a ser el primer refuerzo de la temporada 2023/2024. Si bien restan algunos flecos y que Xavi Hernández avale la operación, todo apunta a que los culés tendrían ya amarrada su nueva incorporación de cara al mes de julio.

Se va a fichar un mediocentro y mientras diversos informes apuntan a como el nombre de N’Golo Kanté se aleja cada vez más de Cataluña, desde Sport aseguran que Ruben Neves gana enteros en un Barcelona que empieza a finiquitar una operación clave incluso con la renovación de Sergio Busquets. Habrá nuevo jefe de máquinas en el Camp Nou.

"¿Quién no querría jugar en el Barcelona? Si preguntas en general, todos los jugadores quieren jugar en el Barça, uno de los mejores clubs del mundo. Es un privilegio para mí que me relacionen con este equipo", palabras del propio Ruben Neves en octubre del pasado 2022 sobre la operación que puede llevarle al Camp Nou. Va a haber sacrificios.

Intercambio seguro

Si bien se espera que el traspaso del futbolista portugués de 25 años y propiedad del Wolverhampton costará varios millones de euros, desde Sport aseguran que Barcelona incluirá a Nico González (cedido en Valencia) o Frank Kessie en una operación donde desde Inglaterra ya se tendría el visto bueno. Julen Lopetegui no pondría trabas a su marcha en verano.

Al que faltaría por convencer es Xavi Hernández, quien duda de si Ruben Neves ejercería en sus planes como mediocentro o como doble pivote. Sport no titubea: Barcelona se encuentra a un paso de cerrar el primer fichaje del 2023 en una operación que se lleva estudiando varios meses y que incluirá un sacrificio traducido en Nico o Kessie. Si no hay intercambios, los Wolves tasan al uso en algo más de 45 millones de euros que no se tienen por el Camp Nou en estos momentos.