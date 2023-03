El mercado en Europa siempre tiene alguna historia de un fichaje frustrado o de un interés por parte de un grande que al final no se consumó en oferta. Precisamente, en las últimas horas, un mediocampista reveló que Barcelona "llegó tarde" y optó por otro club de Europa que le hizo una oferta que estaba más próxima a lo que quería deportivamente. Ahora, el conjunto catalán se lamenta.

Oscar Gloukh es considerado uno de los jugadores con más proyección a futuro en el fútbol europeo. La rompió en Maccabi Tel Aviv e hizo que los grandes de Europa lo tengan en la mira, como Barcelona. Sin embargo, no aceleró y terminó por aceptar el desafío del RB Salzburg, que pagó sólo siete millones de euros por su fichaje. En una entrevista para Forbes Israel, reveló cómo los 'Culés' llegaron tarde.

"Estaba muy emocionado porque me quisiera el Barça, pero llegaron tarde en la carrera y al final no pudo ser", admitió. Más allá de esto, reconoció que tomó una mejor decisión. "Barça se acordó cuando ya lo teníamos todo cerrado con el Salzburg. Era la mejor opción para mí y lo hicimos. Al final, tengo claro que tomamos la decisión correcta de ir con ellos y no al Barcelona. Tiene más sentido como jugador", explicó.

Gloukh: "Soy hincha de Real Madrid"

Y Barcelona puede lamentarse mucho por dejar ir a Oscar Gloukh cuando lo tenía a la mano. Es que en la entrevista, este mediocampista israelí de sólo 18 años, confesó ser aficionado al Real Madrid desde pequeño, pese a ese interés que tuvo Barcelona por ficharlo.

"Desde que tengo uso de razón, desde que empecé a jugar al fútbol, soy hincha del Real Madrid. El momento cumbre será llegar al Real. Mi mayor sueño es jugar en el Bernabéu y vestir el uniforme del Real Madrid", expresó.

Forbes Israel lo cataloga como uno de los 30 personajes menores de 30 años a seguir de acá al futuro. En Salzburg apenas lleva cinco partidos disputados, pero ya encandiló con su gran técnica y calidad en el campo de juego, por lo que no tardará tiempo en subir de nivel próximamente.