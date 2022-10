Barcelona, más que indignado: ¿Se repite un ‘caso Eintracht’ vs. Inter de Milan?

Se viven las últimas horas previas a un choque que marcará el futuro deportivo y económico de una entidad que necesita de alegrías en todos sus frentes, pero hay miedo a repetir imágenes que en un pasado no muy lejano supusieron alguna de las vergüenzas más grandes en la historia reciente del club. Barcelona se muestra indignado con una de serie de socios que pueden repetir el ‘caso Eintracht’ ante Inter de Milan.

Hay que ganar como sea, sumar puntos en un Grupo C que arde y por encima de todo volver a convencer en Europa luego de varios años sufriendo golpes de todo tipo. Barcelona se juega su permanencia en la UEFA Champions League ante Inter, así como mucho dinero que no sobra ahora mismo por el Camp Nou. Un ambiente de final se presuponía para estas horas, pero puede que todo no sea así.

Sport y El Chiringuito fueron los primeros en desvelar lo que puede ser una realidad en las próximas horas. La asistencia en el Camp Nou viene aumentando cerca de un 20% desde que Xavi Hernández asumiese y de cara a un decisivo choque por la Liga de Campeones, se esperaba por un lleno absoluto en casa que puede que no sea meramente realizado por los culés. Atentos a las próximas horas.

¿Otro ‘caso Eintracht’?

Aquella derrota ante los alemanes por los cuartos de final de la Europa League estuvo marcada por una caída en casa que suponía el ultimo de los golpes a una temporada para el olvido en Cataluña, así como alguna de las imágenes que más hayan dolido a los culés en los últimos años. Miles de hinchas alemanes coparon las tribunas del Camp Nou gracias a la reventa realizada por los socios, llevando a Joan Laporta a poner un alto y a endurecer las medidas para evitar la transferencia de entradas. Ojo que puede repetirse.

Correcto, tanto Sport como El Chiringuito desvelan las miles de entradas nominadas que pueden encontrarse ahora mismo en diversas webs de reventa. Unas que no es que hayan quedado libres y que no hayan sido reclamadas por los socios del conjunto culé, sino que justamente son puestas a la venta por estos de cara a una auténtica final de la temporada.

Barcelona arde y espera que imágenes como las del pasado 14 de abril no vuelvan a repetirse, pero todo se encuentra ahora mismo en manos de los tifosi del Inter. Joan Laporta cruza los dedos, Xavi Hernández también y habrá que ver si en unas horas volveremos a ver un Camp Nou que juegue en contra de quien le necesitará más que nunca.