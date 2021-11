No termina de renovar su contrato y será agente libre en apenas 45 días.

Barcelona no tendrá el dinero de otras épocas, pero esto no ha supuesto ni mucho menos que el equipo Culé se haya retirado de un mercado de fichajes donde el nombre de un pilar y campeón de Europa con Chelsea interesa y mucho a la dirección técnica blaugrana. Su futuro se definirá antes del 1 de enero.

En el Camp Nou saben que las operaciones a coste cero serán la única forma de traer caras nuevas al club. Todos los esfuerzos económicos de la directiva están puestos en recuperar las finanzas de un Barcelona donde habrá que esperar algún tiempo para volver a ver transferencias de 60 o 70 millones de euros, por lo que el perfil de este crack de los Blues gusta y mucho en Catalunya.

Primero fue ESPN quien comentaba que Barcelona sigue muy de cerca el futuro de César Azpilicueta. El capitán del Chelsea es uno de esos jugadores del equipo de Thomas Tuchel que no termina de renovar su contrato en Stamford Bridge junto a Rudiger. Consientes que en apenas 45 días será agente libre, en el Camp Nou estudian la forma de quedarse con un navarro que también se ha ganado un puesto en el equipo de Luis Enrique en la selección.

Competir con los salarios de la Premier

MARCA confirma que el perfil del lateral y central gusta a un Xavi Hernández que ya anuncio que en sus planes esta jugar tanto con la línea de tres como cuatro en el fondo. En un equipo plagado de jóvenes, la llegada de Azpilicueta supondría un paso al frente en cuanto a calidad y liderazgo para un vestuario tocado en lo anímico.

Eso sí, la cosas no serán ni mucho menos sencillas. A día de hoy el capitán del Chelsea cobra algo más de 8 millones de euros que no encajan con los límites salariales del Barcelona. Solo mediante alguna venta que no se descarta en el Camp Nou podría hacerse real este sueño de ver al navarro con la camiseta blaugrana. El tiempo dirá dónde va a jugar el último hombre en levantar la UEFA Champions League.