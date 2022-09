Barcelona no puede ante Bayern Múnich y Atlético de Madrid tropezó otra vez: los mejores memes de la jornada de Champions League

La fase de grupos de la Champions League continúa completándose poco a poco y este martes inició una nueva tanda de partidos en el marco de la segunda fecha. En total fueron 7 partidos, pero uno en particular tuvo todos los focos sobre él.

Es que el sorteo de las zonas determinó que Bayern Múnich y Barcelona volvieran a enfrentarse luego de los recientes ancedetentes que marcaron un dominio contundente de los alemanes. Tanto el 8-2, como las goleadas por 3-0 de la última campaña estaban latentes.

Con un plantel renovado, el culé llegó con otra postura al Allianz Arena, pero no pudo evitar una nueva derrota. Aunque no dejó la misma imagen de la última edición, que terminó con eliminación en fase de grupos, los usuarios de las redes sociales no perdonaron a los de Xavi Hernández y les dedicaron un puñado de memes.

También en Alemania, Atlético de Madrid, que venía de una agónica victoria ante Porto en la primera jornada, cayó ante Bayer Leverkusen y no logró acomodarse en el Grupo B. Sobre el final del partido, el Colchonero se quedó sin gasolina y perdió por los goles de Robert Andrich y Moussa Diaby.

Los dirigidos por el Cholo Simeone atraviesan un momento de turbulencias en el inicio de la nueva temporada y Brujas, sorprendentemente, aprovecha el bajón para ser el líder de la zona con puntaje ideal. En la próxima fecha, Atleti deberá medirse ante los punteros en Bélgica y hay preocupación.