Se acerca la mitad de enero, es en el que está abierto el libro de fichajes de invierno, y en el fútbol español se alistaría un trueque, entre dos de los históricos de ese balompié; como lo son Barcelona y Atlético de Madrid, clubes que buscan un movimiento en el mercado.

Lo cierto es que, Atlético de Madrid ya perdió a uno de sus futbolistas importantes, Como lo fue el caso del atacante portugués, Joao Félix, que incluso ya se estrenó con su nuevo club, Chelsea, y con el que tuvo un particular estreno, ya que fue expulsado.

Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Simeone no quiere sobrevivir con la baja de luso, por esa razón alistarían una oferta por el extremo neerlandés, Memphis Depay, jugador que poca acción ha tenido de la mano del entrenador, Xavi Hernández.

Claro está que, cada vez que el director técnico comparece ante los medios de comunicación, él ha manifestado que no pretenden realizar movimientos en el presente mercado de pases, no obstante, ante el muy serio interés por parte de los Colchoneros, se verían obligados a hacer uno.

Pero el tema no solamente pasa por comprar un jugador ante la salida del mundialista con los Países Bajos, según información del diario AS; desde la entidad catalana pretenden hacer un trueque de jugadores: se va Depay y piden en compensación a Yannick Ferreira Carrasco, el extremo belga.

Desde la ciudad condal no le quieren hacer nada sencillo el fichaje del neerlandés a los madrileños, quienes tienen al jugador nacido en Bélgica con un contrato hasta 2024. Hernández no acepta la salida de su futbolista si no tiene a uno de vuelta para que sopese su salida.