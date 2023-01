El mercado de invierno no ha dejado movimientos relevantes entre los grandes de Europa, salvo escasas excepciones. En Barcelona no hubo y difícilmente haya fichajes debido a su delicada situación financiera y a la imposibilidad por el límite salarial. Sin embargo, un posible intercambio con Inter podría cambiar los planes del conjunto catalán, aunque también podría desatar una polémica en Italia.

Barcelona e Inter son protagonistas de uno de los últimos rumores de mercado que ha surgido. El periodista Gerard Romero reveló en su stream Jijantes que intermediarios proponen un intercambio entre dos mediocampistas de estos equipos. Los jugadores serían Franck Kessié y Marcelo Brozovic, quienes podrían cambiar de club y convertirse en uno de los trueques más extraños y controvertidos de los últimos mercados.

En primer lugar, Brozovic podría ser una gran solución para Barcelona. A sus 30 años, consideraría un cambio de aires y podría ser el jugador que llegue para ser relevo de un Sergio Busquets que todavía no define su futuro en el club. A la dirección deportiva de los 'Culés' le interesa este nombre por tratarse de un jugador con trayectoria a nivel internacional y con buena experiencia.

¿Kessié a Inter seis meses después de dejar Milan?

La salida de Brozovic de Inter llama la atención, pero lo curioso es que, en su lugar, podría llegar un ex Milan como Franck Kessié, quien fue figura en ese equipo. Sin embargo, en Barcelona no ha encontrado lugar ni se ha ganado la confianza de Xavi Hernández. La polémica podría surgir en Milán por este movimiento de un ex rossoneri llegando al cuadro nerazzurri.

El croata de 30 años ha perdido terreno bajo la conducción de Simone Inzaghi en Inter. Esta temporada ha estado en 18 partidos, pero perdió el puesto de titular a manos de nombres como Hakan Calhanoglu y Henrik Mkhitaryan. En tanto, el marfileño llegó libre desde Milan a Barcelona el pasado verano y sólo ha jugado 661 minutos durante 16 partidos. ¿Se dará este intercambio?