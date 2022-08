El tiempo sigue corriendo para un Barcelona que necesita dinero y que de momento no puede encontrarlo en ninguno de sus capitanes. Horas claves se viven en un conjunto culé donde tanto Gerard Piqué como Sergio Busquets bajan el pulgar a Joan Laporta.

Se viven horas llenas de reuniones en un Barcelona con diversos frentes abiertos. Mientras se negocia por el futuro de jugadores como Bernardo Silva o Juan Foyth, otras charlas como las que se tienen con Gerard Piqué o Sergio Busquets empiezan a ser un dolor de cabeza para Joan Laporta. Los capitanes, inflexibles de momento.

Se necesita dinero en el Camp Nou, euros y nuevos contratos para poder terminar de inscribir a todos los fichajes, pero hasta aquí no hay grandes novedades en cuanto al apartado de salidas o renovaciones low-cost. Mientras se espera por nuevos contactos con Manchester City o LaLiga para lograr su objetivo, Mundo Deportivo no duda sobre el futuro inmediato de Gerard Piqué o Sergio Busquets.

Joan Laporta necesita liberar masa salarial para inscribir a Jules Koundé y poder afrontar el fichaje de Marcos Alonso, pero de momento los capitanes no tienen la más mínima intención de cambiar sus pretensiones de cara a sus próximos meses por Barcelona. Busquets pretende marcharse en el 2023 a la MLS (junto a Messi si se puede), mientras que Piqué entiende que los jugadores ya han hecho un gran esfuerzo con las bajadas de sueldo del pasado.

El Plan B gana enteros

No hay tiempo que perder y el club no va a seguir estrellándose contra una pared que no podrá derrumbar a corto plazo. Desde Mundo Deportivo afirman que el propio Joan Laporta se reunirá en las próximas horas con esos jugadores que sin el aval del cuerpo técnico, deberán abandonar el Camp Nou a corto plazo.

La venta de Memphis Depay, Martin Braitwaite, Samuel Umtiti, Sergiño Dest o Frenkie De Jong, el único camino que le queda de momento a un Barcelona que sigue con el límite salarial por los aires mientras Koundé espera por ficha y nombres como Bernardo Silva o Marcos Alonso no cuentan con hueco a día de hoy en el Camp Nou.