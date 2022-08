Llegamos a la semana definitiva por Bernardo Silva y ese sueño de cerrar con broche de oro un mercado de fichajes que por Barcelona ha sido más que remarcable. Con Joan Laporta ya negociando directamente con Manchester City, existen tres ‘condenados’ que en caso de que el crack de Pep Guardiola llegue al Camp Nou, tendrán que abandonar las filas de Xavi Hernández antes del 1 de septiembre.

Para muchos es un fichaje innecesario, para otros una pieza claven lo que se viene, pero por encima de todo una apuesta personal de la directiva que ha convertido al Barcelona en el gran protagonista del verano en Europa. Mientras se esperan por novedades en el apartado de salidas o laterales, los culés siguen negociando en una operación donde no será sencillo quedarse con la zurda del luso.

Diario AS deja en 80 el número de millones a los que está dispuesto a llegar Barcelona para quedarse con Bernardo Silva. 20 más pediría Manchester City por un futbolista clave para Guardiola y que The Athletic sitúa como intransferible para los jeques. Mientras las partes llegan o no a un acuerdo, desde el primer medio aseguran que tres jugadores tienen los días contados si Bernardo se convierte en culé.

Sergiño Dest

Que Barcelona busque laterales no es gratuito, así como que Ronald Araújo se encuentre por delante del norteamericano en las consideraciones de Xavi para esa demarcación. Por el Camp Nou le tasan en 25 millones y si llegan ofertas, nadie va a cerrarle las puertas.

Pierre Emerick Aubamenyang

“Cuento con Auba”, fueron las palabras de Xavi días atrás que no de momento no convencen al Diario AS. Chelsea y hasta Manchester United suenan como posibles destinos de un delantero que entre más se acerque Bernardo, más costará segur viéndole por Barcelona.

Frenkie de Jong

Es la trama del verano y por supuesto el gran apuntado por la directiva para generar ingresos, pero todo se encuentra en sus manos. La marcha de neerlandés a la Premier League supone tener dinero de sobra para quedarse con el portugués, pero la negativa del número 21 a poner rumbo a nuevos destinos hace que los primeros nombres de esta lista se encuentren en veremos. No hay lugar para todos en Can Barça.