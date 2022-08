“Nos tenemos que reforzar”, fue la frase de Xavi Hernández en rueda de prensa tras el empate con Rayo Vallecano que dejó en claro que el mercado del Fútbol Club Barcelona se encuentra lejos de haber llegado a su fin. Empieza la semana para sumar a Bernardo Silva y dicha operación pasa por dos frentes para un conjunto culé que quiere más fichajes.

No fue el mejor inicio de LaLiga, pero ahora mismo las prioridades de la entidad no pasan por el terreno de juego. Mientras Xavi Hernández y compañía continúan aceitando una plantilla llena de nombres, Barcelona vuelve a poner sus ojos en un mercado donde se espera que Bernardo Silva sea la guinda a un proyecto lleno de millones invertidos y palancas activadas.

El futbolista portugués, quien enviase un sentido mensaje en redes sociales tras saludar a las cuatro gradas del Etihad el pasado fin de semana, espera por una oferta formal que abra las negociaciones con un Manchester City que tal y como apuntan desde Mundo Deportivo, no dará su brazo a torcer: “¡Una gran actuación del equipo y un ambiente fantástico! También me gustaría agradecer a todos en el estadio por esos hermosos momentos de amor y apoyo que me mostraron”.

Masa salarial y millones, requisito mínimo

La portada de Mundo Deportivo es la que muestra mejor que nadie la información que se cocerá en los próximos días. Barcelona necesita seguir rebajando su límite salarial para buscar e inscribir nuevos nombres, así como ingresar dinero fresco que permita llegar al Etihad con una oferta en condiciones. Manchester City no bajará sus pretensiones de los 70 millones de euros.

Todo pasa por Memphis Depay y Pierre Emerick Aubamenyang ahora mismo. El neerlandés pretende la carta de libertad para poner rumbo a Juventus mientras Chelsea sueña con el ex Arsenal. Con Barcelona tasando al gabonés en casi 28 millones de euros y liberando los casi 9 que cobra el de los Países Bajos, la operación para salir a por Bernardo Silva dependerá única y exclusivamente de lo que venga con los dos descartes en ataque que está dispuesto a tener Xavi Hernández.