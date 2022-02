Por supuesto que la derrota y caída del Real Madrid en los cuartos de la Copa del Rey supuso un alivio en Barcelona y en el seno del Atlético. Los Merengues eran los grandes candidatos a un título que ya no pertenecerá a las potencias del fútbol español en esta temporada, hecho que le pasará factura a Culés y Colchoneros más adelante.

La Copa del Rey ha sido un martirio para los gigantes de LaLiga. Barcelona se despidió en Bilbao en octavos, Atlético frente a Real Sociedad en esa misma ronda mientras Real Madrid apenas pudo sobrevivir una fase más del torneo del KO. Pronto se hará balance, pero todo apunta a que uno de los que celebrasen anoche vana sufrir en unos meses.

No por que tampoco puedan quedarse con el trofeo, sino por lo que representara on haberse metido en una final de Copa del Rey que no olvidemos entrega dos lugares directos a la Supercopa de España. Un torneo menor sí, pero con un trofeo en juego y más de 20 millones de euros en premios que no le sobran a Culés o Colchoneros por este momento.

LaLiga, su única vía

A día de hoy Barcelona y Atlético de Madrid ocupan la cuarta y quinta posición de un campeonato de primera división en España donde por supuesto el ganador irá a la próxima Supercopa, pero donde también quedar segundo otorga la chance de luchar por el título en tierras arábicas. Con Betis y Sevilla amenazan esa plaza, no habrá margen de error para Xavi y Simeone.

16 jornadas le quedan a Barcelona y Atlético de Madrid para meterse en un trofeo más valioso por los premios a día de hoy que por el título en sí. Hay muchos millones en juego y solo uno de los dos podrá meterse en la Supercopa luego de que los hombres de Ancelotti no se hayan podido meter en la final.