Barcelona y Osasuna afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este domingo 13 de marzo, en el Camp Nou, en el marco de la jornada 28 de La Liga de España. A continuación, conoce a qué hora y en qué canales de TV ver el partido.

El Culé, que arriba tras haber igualado 0-0 con Galatasaray por la Europa League, permanece en la lucha por las plazas de clasificación para la próxima edición de la Champions League. En este escenario, el elenco dirigido por Xavi Hernández derrotó 2-1 a Elche en la fecha anterior y, en consecuencia, se estableció en la tercera posición de la tabla, con 48 unidades.

Los Rojillos, por su parte, atraviesan una campaña irregular, pero continúan alejados de la zona de descenso. Ahora, el conjunto comandado por Jagoba Arrasate, que cuenta entre sus filas con el argentino Ezequiel "Chimy" Ávila, llega luego de haber vencido 1-0 a Villarreal, lo cual lo ubicó en el undécimo puesto del campeonato, con 35 puntos.

Barcelona vs. Osasuna: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Barcelona vs. Osasuna se llevará a cabo este domingo 13 de marzo, en el Camp Nou, por la jornada 28 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por ESPN y Star+

Chile: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga 1, M+ LaLiga UHD y LaLiga TV Bar