Barcelona vs. Manchester United: Xavi Hernández mira de reojo a Alejandro Garnacho

Esta semana el fútbol europeo servirá uno de sus platos principales por fuera de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Será el duelo que protagonizarán el Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández vs. el Manchester United de Erik ten Hag en el Camp Nou, por la fase preliminar a los Octavos de Final de la Europa League.

Para tal compromiso que se llevará a cabo este jueves 16 de febrero, el Blaugrana sabe que no solo tendrá que cuidarse de los once jugadores que habitualmente son titulares en The Red Devils, sino también del hispanoargentino Alejandro Garnacho, carta adicional del estratega neerlandés en lo que va de la temporada 2022/2023.

Hasta entonces, el atacante de 18 años nacido en Madrid, acumula 26 presencias en el Manchester United (solo en 11 fue titular) en lo que va de la actual campaña, con los que hasta entonces logró anotar cuatro goles y seis asistencias, cifras que le permiten a Erik ten Hag tenerlo como una de las principales alternativas para potenciar la zona ofensiva en los últimos instantes de los partidos.

El ejemplo más fresco es el encuentro que los Diablos Rojos le ganaron 2 a 0 al Leeds United este domingo 12 de febrero en el Elland Road, cotejo en el que Alejandro Garnacho ingresó a los 61 minutos por Jadon Sancho y a los 85 anotó el segundo tanto de su equipo (el primero fue obra de Marcus Rashford) para el triunfo 2 a 0.

¿Cuándo juegan Barcelona y Manchester United por la Europa League?

El Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández vs. el Manchester United de Erik ten Hag, se medirán en el Camp Nou por la ida de uno de los partidos correspondientes a la fase preliminar a los Octavos de Final de la Europa League, este jueves 16 de febrero a las 18:45 horas de España. Por cierto, la vuelta se desarrollará el jueves 23 del mismo mes a las 20:00 horas de Inglaterra en el Old Trafford.