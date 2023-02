Barcelona estalló con las duras palabras que tuvo el clan Messi durante un vivo en Twitch hace algunos días. Fue Matías Messi, hermano del 'crack', quien arremetió contra el club catalán y contra la figura del presidente Joan Laporta por lo que fue su salida en el verano de 2021 y los rumores que lo vuelven a vincular con un posible regreso al Camp Nou. Tras esta polémica, apareció la opinión de Xavi Hernández.

Matías Messi criticó el hecho de que su hermano Lionel esté entre los rumores de posibles fichajes de Barcelona. Apuntó contra el club diciendo que sin el astro rosarino no estaría donde está. Además, criticó al presidente Joan Laporta diciendo que es un "desagradecido" y que debería irse para que pueda darse su regreso.

Esta opinión, que se viralizó en todo el mundo, llevó a Matías Messi a tener que pedir disculpas por lo ocurrido. Y en esta sintonía, Xavi Hernández simplemente trató de restarle importancia a estas polémicas declaraciones. "Si se ha disculpado, ya está", comentó en la rueda de prensa previa al partido que Barcelona tendrá este domingo ante Villarreal por LaLiga.

Y agregó: "Conozco bien a la familia, es gente agradecida. Cuando te equivocas, te disculpas. Yo también he sido el primero en hacerlo cuando me he equivocado. No hay que darle más importancia". De esta manera, el entrenador 'culé' buscó ponerle punto final a esta polémica.

Xavi Hernández trata de no aumentar el ruido respecto a los rumores que involucran a Lionel Messi con Barcelona. El reciente campeón del mundo todavía está a la espera de definir su futuro, ya que todo apuntaría a una posible renovación de contrato con PSG.