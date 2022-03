Gran choque se viene en lo que respecta a la continuidad de una cita en suelo español. En esta oportunidad, correspondiente a la jornada 28 por La Liga de España, lo cierto es que Barcelona chocará frente a Osasuna. El choque tiene fecha pautada para este sábado 12 de marzo, con el Camp Nou como sede del mismo además de que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO para Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay) mediante DirecTV Sports.

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Barcelona y Osasuna

Comenzando por la realidad local, los "Culés" llevan once encuentros sin conocer la derrota por el ámbito local, con siete victorias y cuatro empates, siendo el 2-1 ante Elche lo más reciente. Sabiendo que el jueves definirán el pase a cuartos de final de la Europa League ante Galatasaray (0-0 la ida), los comandados por Xavi Hernandez están cuartos con 48 puntos, a 15 del puntero Real Madrid.

Mientras que la parte visitante muestra a unos "Rojillos" que vienen de lograr un triunfazo por la mínima ante Villarreal, cortando la racha de dos derrotas consecutivas. Dentro de lo que es el equipo que posee al argentino Ezequiel Ávila en sus filas, los liderados por Jagoba Arrasate van undécimos totalizando 35 unidades, a nueve de Real Sociedad (6°) si sueñan con el pase a la Conference League.

En el duelo que efectuaron la presente temporada, ambos empataron 2-2 con goles de Nico, Abde Ezzalzouli, David García y Ezequiel Ávila. El Barcelona fue el más reciente ganador del historial con el 2-0 logrado a domicilio el 6 de marzo del año pasado por los tantos de Jordi Alba e Ilaix Moriba. Mientras que Osasuna triunfó por última vez, tanto de manera oficial como en el Camp Nou, el día 16 de julio del 2020, en el 2-1 gestado gracias a las anotaciones de José Arnáiz, Roberto Torres y el empate transitorio de Lionel Messi.

+El último duelo entre Osasuna y Barcelona

Barcelona vs. Osasuna: ¿cuándo y dónde ver el partido por La Liga de España?

El partido Barcelona vs. Osasuna se llevará a cabo este domingo 13 de marzo, en el Camp Nou, por la jornada 28 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por ESPN y Star+

Chile: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M46 O110) M+ LaLiga 1 (M47 O112), M+ LaLiga UHD (M440 O111) y LaLiga TV Bar