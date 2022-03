Xavi Hernández prepara lo que será un nuevo partido de Barcelona por LaLiga. El rival será Osasuna en el Camp Nou en busca de consolidarse en puestos de clasificación a la próxima Champions League. El entrenador habló en rueda de prensa por este encuentro y habló de una de las figuras del equipo, que empieza a hacer ruido en el mercado.

Xavi sorprendió el pasado jueves cuando sacó en el entretiempo a Ronald Araújo ante Galatasaray. Se especulaba con una lesión, pero lo cierto es que el ingreso de Gerard Piqué por el uruguayo se debió a una decisión técnica que tiene que ver con la salida que ofrecen en defensa un jugador y el otro. No es algo contra el sudamericano, pero el entrenador necesitaba otra variante.

De hecho, en la rueda de prensa previa a Osasuna, Xavi destacó a Ronald Araújo y lo ha catalogado como uno de los jugadores que más ha mejorado desde su llegada. "Es el futbolista que más ha mejorado desde que estamos, sobre todo con balón. Ha mejorado muchísimo. Hace cambios de juego tremendos, divide. No siempre se encuentra la mejor solución porque no lo había entrenado y no es de la casa sino que vino fichado por el Barça B. Se está atreviendo y es una ventaja para nosotros", dijo.

Nueva oferta de renovación para Ronald Araújo

Las palabras de Xavi no pasan desapercibidas. Es que es uno de los jugadores que deben renovar contrato, ya que éste termina en 2023 y quieren retenerlo también pensando en el interés de varios equipos por él, sobre todo los de la Premier League. Sin embargo, la renovación todavía está lejos del acuerdo, aunque habrá un nuevo ofrecimiento en los próximos días.

Según informó el diario Sport, en la última semana de marzo, Barcelona le hará una nueva oferta a Araújo para renovar su contrato. El área deportiva del club ya le hizo dos ofrecimientos, pero que han sido insuficientes. El jugador quiere un sueldo parecido al de Pedri o Ansu Fati, quienes fueron los últimos en renovar. ¿Habrá acuerdo? Las palabras de Xavi sugieren la necesidad de continuidad.