Barcelona vs. Real Sociedad: alineaciones para el partido de cuartos de la Copa del Rey

Muchos se centran en el derbi de Madrid, pero otro partidazo de ensueño asoma en el horizonte y reúne a dos de los mejores clubes que se encuentran actualmente por LaLiga. Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad miden fuerzas por los cuartos de final de una Copa del Rey que llega a sus fases definitivas. Así se perfilan las formaciones para un choque de élite.

Desde las 21:00 hora local de este miércoles 25 de enero que el Camp Nou volverá a buscar una semifinales del torneo que ha sido ganado por Barcelona en hasta 31 oportunidades. Los culés, sin jugadores en la enfermería, asumen una semana clave en la temporada con la obligación de meterse de lleno entre los cuatro mejores equipo de una Copa que ilusiona en toda regla. Real Madrid vs. Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu, Osasuna vs. Sevilla en el Estadio El Sadar y Valencia vs. Athletic Club de Bilbao, los otros duelos de la ronda.

Del otro lado del tablero aparece una Real Sociedad que llega con hasta 8 victorias de manera consecutiva en todos los frentes, con una idea de juego más que clara y con las bajas de Pacheco, Sadiq, Merquelanz, Mikel Merino, Álex Sola y Guevara para un enfrentamiento donde los Txurriurdines esperan cortar con una racha de 26 partidos sin victorias en el feudo culé. Es ahora o nunca para los vascos.

Posibles onces

Marc Andre Ter Stegen; H. Bellerín, Ronald Araújo, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Ansu Fati, O. Dembélé y Robert Lewandowski, el equipo que gana fuerza por estas horas para decir presente en un Camp Nou que estará a reventar y donde solo se espera un triunfo. Final para el conjunto culé.

Álex Remiro; Elustondo, Le Normand, Zubeldía, Ahien Muñoz; Illarramendi, Brais Méndez, Pablo Marín, David Silva; M. Sørloth y Mikel Oyarzabal, los once que se perfilan en el equipo de Imanol Alguacil para cortar con la racha de los donostiarras en el Camp Nou y buscar unas nuevas semifinales de la Copa del Rey. ¿Quién se lleva el choque?