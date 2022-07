Fútbol Club Barcelona ha sido el gran protagonista del verano a base de millonarias operaciones, activaciones de palancas y fichajes de renombre que ilusionan a todo el pueblo culé. Horas después de derrotar al Real Madrid en una muestra de lo que se pretende para los próximos meses, desde el seno de la entidad avisan que tienen 18 días para terminar con lo que sería una hecatombe ante LaLiga. El tiempo premia a todos en el Camp Nou.

Mientras se corre por cerrar más pronto que tarde el fichaje de Jules Koundé, Barcelona sigue con el mismo problema que mantiene desde hace meses. Uno que no se encuentra en manos de Joan Laporta o Xavi Hernández, donde hay mucho dinero en juego y donde LaLiga no cederá ni un segundo en sus normas. El 13 de agosto empieza todo y no hay garantías de que dicha situación llegue a buen puerto.

“Con las palancas no basta”, dicta MARCA sobre una actualidad salarial que tiene al conjunto culé por los aires. Una que llega hasta los 560 millones de euros (140 más que Real Madrid o Bayern) y que si bien no será problema para seguir incorporando, si no es a la hora de inscribir a esos jugadores que de momento, no tienen cabida en LaLiga.

En manos de los neerlandeses

“Fui muy claro con ellos en mayo. Ellos también están buscando soluciones. Nosotros les estamos intentando ayudar para que puedan jugar. Saben que aquí va a ser imposible. Deben buscarse una solución para jugar", fueron las palabras del propio Xavi en relación con esos jugadores que se niegan a dejar el Camp Nou ahora mismo y que tienen la llave de todo.

Para ejemplificar aún más la cuestión, si se entra en la web de LaLiga podrá verse como todavía no aparecen inscritos futbolistas como Robert Lewandowski, Raphinha, Frank Kessie o los renovados Sergi Roberto u Ousmane Dembelé. No hay tiempo que perder, así como espacio para que ante Rayo Vallecano en la segunda semana de agosto, dichos nombres puedan decir presente.

Desde MARCA apuntan que las palancas no serán suficientes y que puede que ni un recorte salarial lo sea. Barcelona necesita vender a Memphis Depay y Frenkie De Jong para poder inscribir una ola de fichajes a la que se pretenden añadir futbolistas como Cesar Azpilicueta o Jules Koundé. 18 días quedan para que empiece una Liga donde a día de hoy nadie garantiza a los culés que sus fichajes puedan poner primera.