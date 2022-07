El presidente del Barcelona repasó los últimos acontecimientos en un equipo que no ara de incorporar nuevos nombres y que pone sus ojos ahora en una particular parcela del campo. Joan Laporta, desatado.

Mientras espera por la segunda oleada de palancas y los mecanismos que estas traerán en pro de inscribir a los jugadores, Joan Laporta y Fútbol Club Barcelona continúan analizando movimientos en un mercado que tiene a los culés como auténticos protagonistas. El mandamás blaugrana desvela por donde vendrán los próximos nombres.

"Estoy relajado por las palancas y los fichajes. Queremos hacer un equipo competitivo, darle a Xavi las herramientas para que tenga un buen equipo y creo que vamos por el buen camino", comentaba en su charla con TUDN sobre esas llegadas de figuras como Robert Lewandowski, Raphinha o Fran Kessie.

Preguntado sobre si las prioridades no pasan por recuperar la estabilidad financiera del club, Laporta se mostró claro y contundente de cara a las decisiones que se han tomado en su directiva: "Mi sueño es que el Barça vuelva a ser referencia mundial y estamos trabajando para ello. Si no se recupera la economía es muy difícil. Lo estamos consiguiendo, pero hay que trabajar todavía más. El fútbol no espera. Hay que hacerlo ya”.

A potenciar la retaguardia

Con Xavi Hernández pidieron nuevos efectivos en una defensa donde no sobran nombres, el propio Joan Laporta aseguró en TUDN que ha llegado la hora de poner el foco en una línea donde se pretende incorporar talentos, fuerza y experiencia. César Azpilicueta, Marcos Alonso y Julés Koundé, algunos de los perfiles que más fuerte suenan.

"Ahora toca trabajar en defensa. Xavi nos tiene orientado a una serie de jugadores y espero que los culés se puedan llevar unas alegrías más”, fueron sus únicas palabras sobre el tema mientras espera ya por el Clásico de este domingo. Barcelona no se detiene y busca fichajes en una línea que sufriese hasta 54 goles en 47 encuentros. Laporta avisa, los culés seguirán incorporando nombres mientras se espera por la segunda palanca.