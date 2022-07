La presentación de Jules Koundé como nuevo jugador del Barcelona se vio opacada por un Joan Laporta que no piensa detener el mercado más ambicioso que haya tenido la entidad en mucho tiempo. Lejos de mostrarse satisfecho con lo hecho hasta aquí, el mandamás culé reconoce que el operativo para el retorno de Lionel Andrés Messi es más que un simple deseo.

El adiós del argentino dejó una herida sin precedentes en un club que empieza a renacer por medio de palancas y venta de activos, por lo que llega el momento de soñar. Durante la presentación de su último fichaje, Joan Laporta volvió a tener palabras para un Messi cuya respuesta es lo más esperado por estas horas en Europa.

Con un contrato que le amarra al PSG hasta el 2023, será cuestión de tiempo para ver si el argentino se interesa en un retorno al club de su vida, así como si dicha posibilidad seduce más que una llegada al Inter de Miami en la MLS. Laporta quiere la paz con el ídolo y con un entorno de Lionel que lejos está de hablar bien del mandamás de culé desde hace meses.

“Que Messi se retire en Barcelona”

El presidente analizó el posible regreso del 10: "Es una aspiración que tengo como presidente y me gustaría que sucediera, he sido corresponsable de ese final que considero provisional. La etapa de Messi en el Barça no acabó como todos queríamos, acabó muy condicionada por razones económicas y tenemos una deuda moral, en ese sentido nos gustaría que el final de su carrera sea con la camiseta del Barça y aplaudido por los campos a los que vaya".

"Creo que conseguiremos hacer realidad que Messi se retire en el Barça", finalizaba Joan Laporta sobre la noticia de la jornada en un conjunto culé que no se retira de un mercado donde no deja de haber inversiones y donde ya se piensa en 2023 para ver a Lionel Andrés de vuelta por el Camp Nou. Más de uno cruza los dedos.