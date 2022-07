Dia D en Barcelona, jornada para no perderse ninguna actualización y por encima de todo, para cruzar los dedos. Joan Laporta conseguirá en las próximas horas un nuevo paso al frente para seguir potenciando un equipo que rompe el mercado a base de talonario y que buscará quedarse con los servicios de Jules Koundé. Hay que tomar decisiones.

Serán horas de reuniones en las oficinas de un Camp Nou donde Barcelona buscará activar nuevamente una serie de palancas que nutran de millones la economía culé. En una operación con diversas interpretaciones entre lo económico y lo deportivo, Xavi Hernández cruza los dedos y espera que Laporta pueda darle con esos 330 millones que entrarán en las cuentas, la guinda a un mercado que ha sido más que excepcional para los culés.

El objetivo es Jules Koundé y todos lo saben. A sus 23 años el defensor francés busca un nuevo destino y Sevilla ya tiene un acuerdo con Chelsea por los servicios del galo. ¿El problema? Los deseos del jugador por llegar a un Barcelona que tendrá que decidir en las próximas horas si entra o no en una puja que frente a Todd Boehly y los Blues, apunta a ser más que costosa.

Los cálculos de Laporta

AS se muestra claro en cuanto a lo que viene: Barcelona tendrá que ofrecer como mínimo 65 millones de euros por un defensor que desde la Premier League no están dispuestos a perder. Los deseos del Sevilla por no reforzar a un rival directo en LaLiga y el miedo a una puja que desangre a los culés, el coctel molotov que el presidente blaugrana tendrá que evitar.

Barcelona hace cuentas. Los 330 millones que entrarán serán claves para inscribir a sus más recientes fichajes, por lo que se estudia por estas horas a cuanto pueden subir las propuestas por un Jules Koundé que no es Blue a esta hora solo por el deseo de esperar a Xavi y compañía. Si los números dan habrá ofertas y sino, Sevilla recibirá el dinero de la Premier en las próximas horas. ¿Entrarías en la puja si fueses Laporta?