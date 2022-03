Llegaba a un club golpeado en todos los frentes, con una banda derecha sin dueño desde la salida de Lionel Messi y la situación de Ousmane Dembelé, pero Adama Traoré ha rendido con creces en un Barcelona donde más de uno empieza a analizar los pasos a seguir en relación con el futuro de un jugador que a día de hoy divide a la junta de Joan Laporta.

Barcelona y Xavi Hernández gozan de un auténtico portento físico por banda que regresó al club de su vida tras una larga carrera en la Premier League. Adama ha rendido desde el primer minuto, dándole potencia y apertura a un ataque que disfruta de su mejor momento en lo que vamos de temporada. Si bien todo apuntaría a que nadie en el Camp Nou dudaría de contar con el canterano para el futuro, la realidad parece ser otra.

Wolverhampton sigue siendo el dueño del pase de un jugador que a día de hoy tendría que volver al Molineux cuando finalice la temporada. AS afirma que la junta directiva de Joan Laporta analiza si es momento de negociar un traspaso final en tiempos donde todos los esfuerzos económicos de la entidad se encuentran en pro de poder soñar con el traspaso de Erling Haaland.

Una no menor opción de compra

A Barcelona no le sobra dinero en este momento, por lo que cada operación se analiza dos o tres veces antes de llevarla a cabo. Wolverhampton no puso problema a la cesión de Adama Traoré, pero no negociará una opción de compra que divide a la junta directica culé de cara al próximo mercado.

30 millones de euros costará retener a Adama Traoré más allá del 31 de junio. Barcelona esperaría hasta el final de la campaña para tomar una decisión en cuanto a un futbolista cuyo impacto en el equipo se ha hecho presente desde el primer día y que tiene a todo el club debatiendo si apostar o no por su continuidad para la próxima temporada.