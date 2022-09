Barcelona ha tenido un buen arranque de temporada en LaLiga y tendrá bastante pelea en la UEFA Champions League. Sin embargo, eso no quita que siga atento al mercado en busca de opciones a futuro. Si bien ha llegado Héctor Bellerín y también Jules Koundé, quien apunta a ser el titular, el lateral derecho sigue siendo el puesto que buscan reforzar.

Xavi Hernández quiso fichar a César Azpilicueta, pero al final, decidió renovar su contrato con Chelsea y se convirtió en uno de los objetivos frustrados en el Camp Nou. Por lo que se apuntó a otras opciones, pero que no han salido a la luz. Aunque ahora, ha salido un nombre que apunta a ser el 'nuevo Dani Alves' del club catalán.

Según Sport, Vanderson de Oliveira es uno de los nombres que tiene en agenda la dirección deportiva de Barcelona. Gusta su perfil ofensivo y es el tipo de lateral derecho que podría ayudar en el ataque tal como lo hiciese Alves en su momento. Los 'Culés' lo intentaron buscar este último verano, pero al escuchar el precio que le ponía Mónaco a su venta decidieron descartarlo por el momento.

Se espera que Vanderson sea el futuro lateral de la selección de Brasil. A sus 21 años ya tiene un futuro asegurado en Europa, ya que su buena campaña con Mónaco ha llamado la atención no sólo de Barcelona, sino de equipos importantes en la Premier League como Newcastle y hasta Manchester United. De hecho, Erik ten Hag lo pidió pero tampoco aceptaron pagar lo que pedía el conjunto del Principado por él: 60 millones de euros.

Mónaco no quiso perder a Vanderson durante este último verano, pero sabe que no tendrá fácil retenerlo en 2023. Barcelona lo quiere para tener el perfil de lateral que quiere Xavi a futuro y el brasileño es el objetivo deseado, aunque no será fácil pelearle a los grandes de la Premier League. Por lo pronto, tiene características ideales gracias a su velocidad y a su potencia.