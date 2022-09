Aseguran que tanto UEFA como ECA vienen estudiando de lleno la posibilidad de mover más pronto que tarde la máxima cita del fútbol europeo a nuevo destinos. La final de la Champions League afirman, puede cambiar de continente en un futuro no muy lejano.

Es un viejo deseo de una de las alas de la UEFA, donde vienen de cerrar millonarios negocios para vender sus derechos en cifras que superan los 1500 millones de euros para pelear con la Superliga. En medio de una nueva temporada de la Liga de Campeones que ya se encuentra aquí, en España avisan que nadie debe sorprenderse si a corto plazo la final de la Champions League cambia de continente. Atentos.

Diario AS es quien saca la que puede ser la gran noticia de la jornada. Con Aleksander Ceferin y todas las ramas del fútbol europeo pendientes de lo que diga el Tribunal de Luxemburgo sobre la disputa con la Superliga, empiezan a darse diversas reuniones en la sombra para llevar la definición de la Orejona fuera del continente europeo. No hay fechas, pero si el deseo de hacerlo.

Desde hace años que la UEFA empieza a extenderse, que sus derechos se venden como pan caliente en el resto del planeta y que la necesidad de acaparar el mercado más movido de los últimos meses se convierte en realidad. Lo mismo hacen desde el bando Superliga, donde sus equipos disputaron en dicho territorio una pretemporada con meros fines comerciales y de ganarse el favor del pueblo. El futuro del fútbol europeo pasa por los Estados Unidos de América.

¿Una final lejos de Europa?

Nyon vendió los derechos de la Orejona a Norteamérica por una cifra récord que confirma el boom del ‘soccer’ en los Estados Unidos. AS afirma que los promotores de dicho acuerdo se ven preparados para acoger una final de la Champions League en un futuro no muy lejano y que la idea no genera rechazo de momento ni en la UEFA ni en la ECA (Asociación de clubes Europeos).

Norteamérica es el lugar a conquistar por parte de una lucha entre Champions y Superliga que podría terminar con una final de la Liga de Campeones lejos del continente europeo y dentro de los Estados Unidos. Norteamericana es el lugar a vencer desde lo económico y Ceferin no tendría problemas en romper con la historia o la tradición con el fin de imponerse en un mercado que marcará el futuro el fútbol europeo. ¿Te gustaría?