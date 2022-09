Barcelona espera un gesto de Gerard Piqué mientras Xavi no duda: "Pues menos vas a jugar"

Se vive el inicio de una nueva era en un Fútbol Club Barcelona donde los goles de Robert Lewandowski, la solvencia de Ronald Araújo o la magia de Pedri eclipsan un cambio de ciclo donde las famosas ‘vacas sagradas’ se encuentran cada vez más renegados. Mientras desde la directiva esperan un gesto más que millonario por su parte, Xavi Hernández le deja las cosas claras a Gerard Piqué: “Pues menos que vas a jugar”.

La victoria ante Elche trajo suplencias de lujo en un Camp Nou donde pudimos ver al histórico zaguero junto a otros pesados del vestuario como Sergio Busquets o Jordi Alba en el banquillo. Una imagen cada vez más recurrente en este Barcelona que acumula ya cinco victorias seguidas en LaLiga y donde el nivel de la plantilla hará que sea aún más difícil colarse en el once. Diario Sport asegura que Piqué ya se pronunció sobre el tema en la derrota del martes por UEFA Champions League.

"No juego ni a la petanca", se le habría escapado al zaguero durante el entretiempo del choque contra Bayern Múnich en una conversación desvelada por Sport que incluyó respuesta de Xavi Hernández. El estratega culé, rotundo en cuanto al futuro inmediato del defensor de 35 años: "Pues menos que vas a jugar".

Problema de millones

Desde Cataluña también desvelan como la directiva del Barcelona se encuentra pendiente de un defensor cuyo contrato y sueldo asciende hasta los 52 millones de euros según Capology. Un hecho no menor teniendo en cuenta que a día de hoy es el quinto central de plantilla, así como el que menos minutos ha tenido en lo que vamos de campaña y el que más cobra de todos los jugadores del actual primer equipo.

“A ver si cumple su palabra”, afirman desde Sport que se pronuncia la directiva de un Barcelona que no olvida como tanto después del 2-8 de Lisboa como en la era Ronald Koeman, Gerard Piqué aseguró que no tendría problemas en marcharse si no era titular. En medio de una situación económica como la que se vive en el Camp Nou, más de uno celebraría la finalización de su contrato con los culés.