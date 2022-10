Bastoni respondió a las críticas por su publicación: "No fue nada contra Gavi ni Barcelona"

El partido entre Inter y FC Barcelona del pasado martes en la Champions League estuvo plagado de polémicas tanto dento como fuera de la cancha. Una de ellas fue la publicación en Instagram de Alessandro Bastoni, que hizo enfurecer a la hinchada azulgrana. Ahora el italiano ha salido a aclarar la situación.

Inter se impuso por la mínima diferencia en el primer enfrentamiento ante FC Barcelona por la fase de grupos de la UEFA Champions League. El partido en el Giuseppe Meazza tuvo varias decisiones arbitrales que han sido fuertemente criticadas.

La molestia en Xavi Henrández, el plantel de Barcelona y la hinchada era evidente tras el final del encuentro. Es quizá por este motivo que la publicación en la cuenta oficial de Instagram de Alessandro Bastoni hizo enojar a muchos.

En el post del defensor se aprecia una imagen suya arrastrando a Gavi. Esto fue tomado por muchos como una provocación, llegando incluso a recibir amenazas de muerte. La novia del jugador denunció en sus redes las amenazas que este recibió por la imagen publicada.

Bastoni se defiende

Ahora, luego de un par de días, Bastoni ha salido a hablar sobre el tema ante Sport Mediaset. El futbolista de Inter aseguró que no había ninguna mala intención detras de su publicación. "No hay por qué enfadarse. No era nada contra Gavi, el protagonista de esa fotografía, ni contra Barcelona".