Bayern Múnich confirmó los rumores que surgieron en Alemania y castiga a Sadio Mané al excluirlo del próximo partido por Bundesliga, además de recibir una multa económica. El senegalés habría golpeado a su compañero Leroy Sané en el vestuario del Etihad tras la derrota del equipo ante Manchester City por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

"Sadio Mané, de 31 años, no estará en la convocatoria del FC Bayern para el partido en casa ante el 1899 Hoffenheim del próximo sábado. El motivo es una mala conducta tras el partido de Champions del FC Bayern en Manchester City. Además, Mané recibirá una multa", informó el club bávaro a través de un comunicado.

El diario Bild fue el primero en revelar el tenso momento que se vivió en el vestuario del multicampeón alemán luego de la caída ante Manchester City por Champions. Mané y Sané habían tenido un cruce en el campo de juego, pero la bronca siguió fuera y el senegalés lo habría golpeado en su rostro.

Este jueves Mané se reportó a los entrenamientos del Bayern con vistas al partido ante Hoffenheim de este sábado por la Bundesliga. Antes, se reunió con el CEO del club, Oliver Kahn, y con el director deportivo Hasan Salihamidzic, así como también con Sané. Según algunos reportes, como SPORT1, hubo un pedido de disculpas, pero el diario Bild asegura que el senegalés no tuvo que hacerlo.

Los rumores de salida de Sadio Mané del Bayern

Sky aseguró en su edición matutina que Bayern Múnich meditó la posible salida de Sadio Mané del club debido a esta indisciplina, si no pedía disculpas. Pese a tener contrato hasta 2025 y haber llegado para la presente campaña, el futuro de la figura senegalesa es complicado, ya que al club y a los futbolistas del primer equipo no le gustan estas actitudes y no se descarta que pueda haber novedades en el próximo mercado.