Bernardo Silva, tajante sobre Real Madrid: “La camiseta no gana nada”

Fue la figura de los suyos en la última semifinales que protagonizaron ambos clubes, el futbolista más regular del ciclo Pep Guardiola en su paso por el Etihad y el vivo ejemplo de la obsesión de un grupo de jugadores por reinar en Europa más de 10 años después. Bernardo Silva, tajante sobre Real Madrid: “La camiseta no gana nada”.

Poco más de 24 horas quedan para que la Liga de Campeones vuelva a robarse todas las miradas, para que los ojos de todo el mundo se pongan sobre el Santiago Bernabéu y para que el proyecto más ambicioso de la Premier League vuelva a enfrentarse a su historia reciente en Europa. Bernardo Silva, rotundo sobre lo que viene en camino.

“No se trata del escudo, nunca se trata del escudo. Si el Madrid no tuviera a (Luka) Modric, (Toni) Kroos, Vinicius, Benzema… no ganaría nada, porque la camiseta no lo hace por sí sola”, analizaba el luso a solo unas horas de volver al estadio donde brillase 12 meses atrás y donde un par de zarpazos de Rodrygo sacaron a los skyblues de una nueva definición de la Liga de Campeones.

La obsesión del City

No hay otro tema de conversación en Manchester por estas horas, donde el triplete se encuentra apenas a una serie de choques para Pep Guardiola y compañía: “Seríamos estúpidos si no los respetáramos, pero tenemos ese objetivo (eliminar al Real Madrid) sabiendo que perdimos el año pasado en circunstancias difíciles. Esta vez intentaremos que sea diferente”.

“No vamos a mentir, sin duda es una competición (la Champions League) que queremos, porque es la única que aún no hemos ganado”, analizaba un Bernardo Silva que busca su primer título internacional con un Manchester City que tras vencer a Leeds en la última jornada de la Premier League, ya piensa en clave Real Madrid. ¿Quién se lleva el choque del año en Europa?