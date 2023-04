Arrasó Manchester City con un Arsenal que ahora mismo no depende de si mismo para ganar la Premier League y que se fue más que golpeado del Etihad por un equipo que llega al momento decisivo de la temporada en su mejor estado de forma. Pep Guardiola, a solo 11 partidos de reventar el fútbol del siglo XXI en el viejo continente.

No hubo batalla al norte de Inglaterra, donde Erling Haaland ya rompió el récord de goles en una sola temporada de la Premier, donde Manchester City quedó a dos puntos del Arsenal con dos choques pendientes y donde por el Etihad ya se preparan para una seguidilla de partidos que pueden tener el máximo premio sobre el 10 de junio del 2023. Guardiola pide calma, pero la historia se encuentra a solo unos partidos de poder se reescrita por el catalán.

"Es un partido importante, pero no decisivo. No podemos ser ingenuos: seguimos dos puntos por detrás del Arsenal. Los próximos tres partidos son realmente importantes. Estos tres encuentros dictarán lo que podemos hacer. No será fácil para nosotros", palabras de Pep tras un 4-1 que sitúa a los suyos a 11 escalones del éxito máximo.

¿Único con dos tripletes?

Siete partidos de Premier League le quedan a los skyblues para quedarse con un nuevo título, dos por la UEFA Champions League que pueden ser tres en caso de derrotar al Real Madrid y esa final de FA Cup donde por si faltará algo más de épica, dicha definición se dará ante sus vecinos del Manchester United. A 27 de abril la ecuación es clara y habla de un Pep Guardiola que como ocurriese en el 2009, puede cerrar la campaña con los tres principales trofeos bajo su brazo.

Apenas Liverpool por la Community Shield y Southampton en la Carabao Cup han podido derrotar a su City en lo que vamos de temporada a la hora de hablar de consecución de torneos. Remarcar que si hablamos de liga, copa y Champions, ningún otro entrenador en lo que vamos de milenio ha podido ganar en más de una ocasión el triplete. José Mourinho, Jupp Heynckes y Luis Enrique, quienes más cerca estuvieron de repetir dicho hecho.

Primero de la Premier en el Siglo XXI

Por supuesto que sería el primero del Manchester City, así como de todo un Reino Unido donde el último equipo en cerrar la campaña con un trébol de títulos fue justamente ese United que dirigido por Sir Alex Ferguson en 1999, clausuraba dicho milenio con una serie de conquistas que ahora pueden ser emuladas por sus vecinos del lado azul de la ciudad. La final de la FA Cup del 3 de junio pasa a ser un hito más que histórico en este sentido.

Ni grandes equipos como Arsenal de Arsene Wenger, United de Ferguson, Chelsea de José Mourinho o Liverpool de Jürgen Klopp han podido conseguir el máximo hito de un fútbol inglés donde Guardiola se encuentra a solo 11 pasos de reescribir la historia de este juego tal y como la conocemos. En caso de conseguirlo, ¿Será Pep ya el mejor de la historia?