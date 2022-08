El final del mercado de fichajes del Barcelona es cada vez más claro. Mientras se esperan por novedades para inscribir a Jules Koundé y Xavi cruza los dedos por la llegada de laterales, desde el Reino Unido llegan declaraciones de Bernardo Silva que dejan muy en claro las pretensiones del luso para los próximos meses. Manchester City vendrá el miércoles a Cataluña con el zurdo.

Fue tras ese 3-3 ante Newcastle que el portugués agarró el micrófono para analizar un encuentro de alto vuelo en la Premier League donde Bernardo Silva volvió a estar en el centro de las miradas. Su tanto para igualar un disputadísimo choque en St. James Park fue celebrado por todo el universo Citizen, así como sus palabras minutos después del pitido final.

La semana pasada ya llegaban informaciones sobre la negativa de Manchester City a vender a un futbolista clave en los planes de Pep Guardiola que con un contrato hasta el 2025 y las cuentas del club en verde, pocas o ninguna ayuda iba a encontrar para dejar el Etihad. Si bien Jorge Mendes buscó unir a las partes durante meses, Bernardo ya zanja los rumores con una contundente declaración.

¿Citizen para lo que queda de temporada?

"Estoy feliz aquí. Estoy haciendo todo lo posible para ayudar al club. Estoy muy concentrado", apuntó Silva, que fue nombrado MVP de un partidazo entre Newcastle y Manchester City que acaparó todo en la Premier League. Tras varias semanas de rumores y declaraciones entrecruzadas, Bernardo no llegará al Camp Nou en el presente verano.

Por lo menos no como culé, pues recordemos que este miércoles Barcelona y Manchester City se verán las caras en Cataluña en un amistoso para el que el propio Pep Guardiola aseguró que su equipo serían: “Bernardo Silva y 10 más”. De momento y si no hay un giro de 180 grados más en la trama, los culés no contarán con el luso en sus filas durante los próximos meses.