Fútbol Club Barcelona y Bernardo Silva alejan cada vez más sus caminos. Por Manchester City se muestran infranqueables al mismo tiempo que Joan Laporta y compañía no consiguen destrabar una operación que cada vez más se encuentra en veremos. Tres obstáculos de momento infranqueables amenazan con romper el sueño.

The Athletic fue el primero en desvelar una información que tanto como MARCA como AS certifican esta misma mañana: “Bernardo Silva empieza a entender que su futuro solo pasa por Manchester”. El portugués era la guinda a un mercado sin precedentes a corto plazo en Barcelona, pero los tiempos no ayudan y si no hay un giro de guion propio de este verano culé, todo quedará en un mero sueño.

Bernardo Silva quiere jugar en Barcelona y Barcelona quiere ver a Bernardo Silva en el Camp Nou. A nadie le quedan dudas de los deseos de ambas partes, más si de sus posibilidades en un mercado que no olvidemos ya hizo a los culés vender activos de su propia casa. Tres ‘enemigos’ de la operación, más cerca que nunca de ganar tal y como apuntan en MARCA o AS.

Pep Guardiola

“Traeremos a toda la tralla. Seremos Bernardo Silva y diez más”, dictaba el entrenador del Manchester City en plena presentación del amistoso contra los culés del próximo 24 de agosto en el Camp Nou. Pep afirmó durante semanas que solo quería futbolistas competidos con su proyecto, pero vender al luso a un rival directo por la Liga de Campeones jamás ha estado en sus planes.

Precio

No sobra el dinero en Barcelona y todo el mundo lo sabe. La activación de palancas y la venta de activos es la mejor muestra para entender como cada operación ha sido estudiada al más mínimo detalles y tras un gasto que se acerca a los 200 kilos, es muy difícil pensar que Joan Laporta llegue al Reino Unido con los 100 millones de euros que pretende Manchester City por Bernardo Silva tal y como apuntan desde MARCA.

LaLiga

Limite salarial son las dos palabras más famosas de la actualidad culé desde hace meses y tienen su peso en la negociación. Barcelona no ha podido inscribir todavía a Jules Koundé por dicho motivo y tendrá que solucionar este problema antes de lanzarse por nuevas operaciones como Marcos Alonso o el propio Bernardo. Ver a Silva en el Camp Nou se acerca cada vez mas al imposible.