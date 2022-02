Este miércoles, en el estadio de Vallecas, Rayo Vallecano cayó 2-1 ante Real Betis, por la semifinal de ida de la Copa del Rey. La visita tuvo una noche inspirada y gracias a dos anotaciones se llevaron la ventaja en condición de visitante para su recinto, en el que se jugará la vuelta el próximo 3 de marzo.

Sin embargo, las cosas no empezaron de la mejor manera para el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini, ya que apenas a los 5 minutos de iniciado el compromiso, tras una mala marca por parte de los defensas andaluces, Álvaro García llegó a placer para cabecear y poner el primer tanto de la noche, para el cuadro local.

Como un baldado de agua fría cayó la anotación en contra para los blanquiverdes, quienes no se rindieron y desde ese mismo momento salieron a buscar el empate y por qué no la remontada, algo que efectivamente se dio para el segundo tiempo. Durante los 90 minutos jugó Guido Rodríguez. Andrés Guardado, Diego Lainez y Germán Pezzella no ingresaron en el partido.

Y fue nada más que Borja Iglesias, por medio de una gran jugada individual, en la que sacó a varios rivales del paso y tras un remate rasante al palo más lejano de Dimitrievski, puso la paridad parcial a un tanto. Un embate de energía fue con lo que contó el equipo de Sevilla.

Ya para la segunda mitad, se esperaba algo de reacción por parte del conjunto local, dirigido por Andoni Iraola, no obstante, la posesión estuvo a favor de la visita; para quienes era evidente y notorio las ganas de triunfar sí o sí para ir más cómodo en el compromiso de vuelta ante su gente.

Lo cierto es que pasada la hora del partido, el mediocampista de primera línea portugués, William Carvalho, se inventó una espectacular jugada al borde del área grande; en la que se quita del paso a Catena, por medio de un gran caño, en el que incluso el futbolista se agacha y hace más difícil el ángulo por donde pasar la pelota, luego con total calidad definió al segundo palo del guardameta para sentenciar la victoria.

De esta manera, Real Betis se lleva un resultado importante para el compromiso de vuelta, que se disputará en el estadio Benito Villamarín, el próximo 3 de marzo, de nuevo ante Rayo Vallecano, que tendrá la dura tarea de remontar tras no cumplir la tarea en casa.

Ficha técnica de Rayo Vallecano vs Real Betis: