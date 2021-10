El Bodo/Glimt y la AS Roma de José Mourinho se enfrentarán HOY, jueves 21 de octubre, en el comienzo de la jornada 3 del Grupo C de la UEFA Europa Conference League. Conoce a qué hora y en qué canal de TV ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido.

Qué canal transmite Bodo/Glimt vs. AS Roma por la UEFA Europa Conference League

El Bodo/Glimt y la AS Roma afrontarán otro desafío cuando se midan HOY, jueves 21 de octubre, en el marco de la jornada 3 del Grupo C de la UEFA Europa Conference League. El partido, que se disputará en el Estadio Aspmyra, será transmitido EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica a través de la plataforma de streaming, Star+.

El local, que arriba tras derrotar 2-1 al Sarpsborg por la Eliteserien de Noruega, se convirtió en una de las revelaciones del nuevo certamen continental. Hasta el momento, el elenco dirigido por Kjetil Knudsen se impuso 3-1 sobre el Zorya en su presentación en el torneo y, más tarde, igualó 0-0 con el CSKA Sofía. Por lo tanto, ocupa el segundo puesto, con cuatro puntos.

La visita, por su parte, cumplió con los pronósticos en el comienzo de la tercera competencia de clubes más importante de Europa. Por un lado, el conjunto comandado por José Mourinho, que llega luego de caer 1-0 ante la Juventus por la Serie A de Italia, le ganó 5-1 al CSKA Sofía. Luego, derrotó 3-0 al Zorya y, en consecuencia, se erigió como líder de la zona, con seis unidades.

Los dos equipos cuentan con presencia sudamericana en sus respectivos planteles. El Bodo/Glimt tiene entre sus filas al brasileño Pernambuco, mientras que la Roma posee a los también brasileños Daniel Fuzato y Roger Ibáñez, el uruguayo Matías Viña y el argentino Federico Fazio, que no es tenido en consideración por Mou.

Bodo/Glimt vs. AS Roma: ¿cuándo y dónde ver el partido por la UEFA Conference League?

El partido Bodo/Glimt vs. AS Roma se llevará a cabo HOY, jueves 21 de octubre, por la jornada 3 del Grupo C de la UEFA Europa Conference League. El duelo se desarrollará en el Estadio Aspmyra.

Horario y TV por país

Argentina: 13:45 horas por Star+

Bolivia: 12:45 horas por Star+

Brasil: 13:45 horas por Star+

Chile: 13:45 horas por Star+

Colombia: 11:45 horas por Star+

Ecuador: 11:45 horas por Star+

Estados Unidos: 09:45 horas PT y 12:45 horas ET por Paramount+

México: 11:45 horas por Star+

Paraguay: 12:45 horas por Star+

Perú: 11:45 horas por Star+

Uruguay: 13:45 horas por Star+

Venezuela: 12:45 horas por Star+