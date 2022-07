Bolavip te muestra las entrañas de un proyecto sin precedentes a nivel mundial y que será el encargado de presentar la mayor experiencia ligada al deporte rey. Legends: The Home Of Football, promete cambiar para siempre la mirada de quienes visiten sus instalaciones. Madrid se queda con la joya de la corona.

Los reportes del Ministerio de Turismo aseguran que más de medio millón de personas visitan anualmente Madrid para empaparse de cultura. Espectáculos de todo tipo relacionados con música, danza, escultura o pintura reciben a miles de turistas cada mes en la capital española. Una ciudad tan ligada al deporte no podía quedarse sin un museo a la altura de su fútbol y es por eso que Bolavip viene a exponerte hoy Legends: The Home of Football. Esto es todo lo que tienes que saber del mayor proyecto de conservación de la historia del deporte rey.

Madrid cuenta con algunos de los mejores museos del planeta, pero ninguno hasta aquí tenía relación con el fútbol. El Prado, Thyssen Bornemisza, Reina Sofia o Sorolla son algunas de las opciones culturales que mejor recogen los siete artes en la capital española, pero ninguno de estos cuida o preserva como nos dicen desde Legends: “La mayor pasión creada por el hombre”.

Marcelo Ordás es el responsable de un sueño que empieza a ver su punto más alto. El coleccionista argentino comenzaba hace 30 años una travesía por el desierto donde ese deseo por preservar la historia del fútbol se antojaba como una quimera. El 24 de junio 1990 y tras ver el gol de Claudio Paul Caniggia con el que la Albiceleste eliminaba a Brasil en la Copa del Mundo disputada en Italia, la idea de preservar la historia del fútbol empezó a ser más más que un simple sueño.

Tres décadas después, ‘Legends: The Home of Football’, se queda con 4.200 metros cuadrados, siete plantas completas y un edificio en plena Puerta del Sol en Madrid para exponer sus reliquias. Hablamos de una colección sin precedentes (5000 piezas), con piezas originales desde 1870 que han sido usadas por jugadores como Lionel Messi, Pelé, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona o Johan Cruyff y que serán expuestas en un proyecto que promete ser más que un museo.

Madrid, la capital mundial del fútbol

“Hacíamos exposiciones de nuestro proyecto en diversos torneos, pero teníamos el sueño de elegir la mejor sede posible para que esta experiencia sea fija para siempre. Nos ofrecieron sedes como China, Qatar (el mismo Emir me lo propuso), el Papa nos ofreció el Olímpico de Roma y Londres también fue una opción. Estuve muy tentado de hacerlo en Buenos Aires e intenté todo para que fuese ahí, pero no fue posible”, empezaba el argentino en su relato sobre cómo es que la capital española se quedará con un sueño sin precedentes.

La historia de los clubes de capital, el calor de su gente y el apoyo incondicional de entidades como UEFA, LaLiga, Real Madrid, Conmebol o FIFA, claves: “Recorrimos distintas ciudades que nos ofrecieron ser la casa de este proyecto, pero tenía en claro desde el inicio que Madrid debería ser la capital mundial del fútbol…Sobre finales de año podremos estar operando desde la Puerta del Sol”.

Así será La Casa del Fútbol

El centro de Madrid trabaja día y noche por albergar sobre finales del 2022 un proyecto que no descansa por cumplir las fechas pactadas. Hablamos de un edificio de siete pisos en la capital, con un restaurante de primer nivel en el rooftop de este, espacios para la interacción por medio de tecnología que permitirán revivir momentos claves en la historia del fútbol y por supuesto, la exposición de las ‘Armaduras’ de quienes convirtieron este juego en el más popular del planeta. Prepárense para ver las camisetas de todos los ganadores y subcampeones en la historia de los Mundiales, Copa América, Eurocopa, Champions League, Copa Libertadores o de la Intercontinental.

“Las recomendaciones para una exposición de este tipo hablan de exponer alrededor de 200 piezas. Hicimos el mayor esfuerzo posible para tener en cada piso salas con las principales confederaciones y torneos internacionales de cada continente. Queremos exponer para cada uno de los países presentes como mínimo alguna pieza de La Casa del Fútbol. Estamos haciendo una gran obra de ingeniería por que no solo será un proyecto expositivo, sino también interactivo. Hay mucha ingeniería y mucho desarrollo de experiencia, lo que van a recibir en Legends es una experiencia de pasión del fútbol que no existe. Sabemos que es algo único en el mundo”, nos explica Alejandro Luchessi, CMO de la compañía.

Moverse por el showroom que exponen ahora mismo en pleno Madrid deja ver a la perfección los conceptos que tanto Ordás como Luchessi recitan. Legends: The Home of Football, promete no solo ser un museo donde el espectador mire y se detenga ante cada pieza, sino lo que pretenden es una experiencia absoluta donde por medio de un recorrido histórico, quien visite el lugar cambie su mirada en cuanto a la mayor pasión creada por el hombre. Se trata de un proyecto por y para los hinchas.

Todo original

El reto de conseguir 5000 piezas únicas a lo largo de 30 años parece enorme, pero lo es aún más el hecho de tener que autentificar cada una de ellas. Consultamos a Marcelo Ordás sobre dicho proceso y sobre como cada persona que visite La Casa del Fútbol puede estar tranquilo en cuanto a la veracidad de los objetivos que tiene frente a sus ojos.

“Cuando tenemos la pieza, lo primero que hacemos es verificarla con el jugador o su familia. Nosotros lo hacemos a través de nuestro banco de datos e información, esto nos permite verificarla. Hoy por hoy ya podemos darnos cuenta con el olor de la pieza o por el poliéster si es original o no. Le vemos las costuras, la marca, quien la fabricó y demás. Desde 1863, cuando se creo el fútbol, ya había una textilería en Londres llamada St. Margarette que le hacía las camisetas al fútbol y al rugby…por lo que cuando tenemos la pieza vamos a un notario con el jugador o su familia para realizar un certificado donde describa la proveniencia de la pieza. Hacemos también la cesión definitiva de la esta, la firma el jugador, del notario y tenemos el testimonio fotográfico de todo esto”, explica Marcelo Ordás detenidamente.

Dentro de las más de 5000 piezas con las que cuenta la colección aparecen armaduras utilizadas por Diego Maradona en 1986, por Lionel Messi en el 2014, por Zinedine Zidane en Francia 1998 y hasta la primera indumentaria de la historia del Real Madrid en 1905. Desde Legends aseguran que las que cuentan la historia del Pelusa, son algunas de las joyas de la corona.

“Tenemos varias de Diego, la verdad él es una prioridad para nosotros. Esta es de las semifinales ante Bélgica en México 1986. Nos la dio el ‘Tata’ Brown”, cuenta Marcelo Ordás sobre una de las mayores reliquias con las que cuenta esa colección que transformará para siempre la historia entre el fútbol y las experiencias culturales. Recordemos que el argentino pujó por la camiseta utilizada por Maradona ante Inglaterra que fue subastada semanas atrás y donde una oferta de último minuto (9 millones de libras) evitó que dicha reliquia hiciese parte de la coleccion. “Nos sacaron la ilusión...La idea es gestionar una reunion con los árabes para ver la posibilidad de que nos presten la camiseta”, relataba hace unos días ante nuestros ojos en el Palacio de Correos de Madrid.

Así será Legends: The Home of Football o el mayor proyecto de conservación en la historia de este deporte. Afirman desde la compañía en un entusiasmo ferviente que solo falta la de Lionel Messi levantado la Copa del Mundo en Qatar en 2022, pero mientras se espera por dicho sueño, las obras avanzan en una ciudad de Madrid que se convertirá en la autentica casa del fútbol mundial. El Prado, el Thyssen Bornemisza, el Reina Sofia o el Sorolla, ya tienen competencia.