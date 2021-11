Este domingo 21 de noviembre se jugó un gran partido en el Etihad Stadium entre Manchester City y Everton por la Fecha 12 de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola consiguió una sólida victoria en casa con Rodri de protagonista. El español puso uno de los mejores goles de la jornada con un violento tiro al ángulo.

El encuentro entre Manchester City y Everton apuntaba a ser un partidazo y no faltaron las emociones en el Etihad Stadium. El plantel de Pep Guardiola tomó el control del juego desde los minutos iniciales y consiguiero el tanto de la ventaja sobre el final de la primera mitad. Joao Cancelo puso una exquisita asistencia para Raheem Sterling con el borde externo y el inglés definió frente al arco.

El desarrollo del partido no cambió demasiado para el reinicio del juego tras el descanso. Manchester City tomó nuevamente la iniciativa del juego y logró ampliar la ventaja solo 10 minutos más tarde con el que probablemente sea el gran golazo de toda la jornada de la Premier League.

Bombazo de Rodri

La jugada inició con un contra ataque de los citizens comandado por Ilkay Gündogan. El alemán abrió el juego para Phil Foden al costado izquierdo y el inglés dio el centro al área, pero no llegó a nada. El volante de Everton, Allan logró controlar la situación y despejó el balón. No obstante, no logró alejar el peligro.

El despeje de Allan se quedó corto y apareció Rodri desde la media distancia para poner un violento derechazo que acabó incrustánose en el ángulo superior izquierdo del arco de Jordan Pickford. El español puso el segundo tanto del partido con un bombazo totalmente indetenible para hacer estallar el Etihad.