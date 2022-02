El equipo Culé pasó de no tener hombre en ofensiva a tener un plantel superpoblado en ese sector del campo, aunque aún hay varias fórmulas que no han sido probadas por Xavi.

Braithwaite se apuraró en su regreso o ¿por qué no suma minutos en el Barça de Xavi?

El entrenador del Barcelona pidió y buscó mucha gente en ataque, la dirigencia respondió y en el mercado de invierno llegaron tres nombres importantes: Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang, pero en Barcelona ya existía un contingente de hombres de ataque, entre los que está el delantero Martin Braithwaite.

El danés Braithwaite estuvo lesionado durante mucho tiempo, fue operado en septiembre de 2021 de la rodilla izquierda y desde entonces han pasado muchas cosas en el club Culé. Hubo un cambio de entrenador, se fue Koemann y llegó Xavi.; llegaron, en dos mercados de transferencias, más de cinco delanteros nuevos y la figura de Braithwaite fue quedando de lado.

Quizás ese haya sido el motivo, el delantero intentó apurarse para volver a sumar minutos, y logró volver a jugar tras cuatro meses en la Copa del Rey de España, sumó apenas 15 minutos en el duelo del Barcelona contra el Athletic Club, esa fue única aparición bajo el mando de Xavi.

De ahí en adelante, Braithwaite ha sido convocado en cuatro ocasiones entre Liga y Europa League, está en el equipo, habilitado y disponible, pero no suma minutos. Desde el entorno del jugador deslizan que el danés sigue sientiendo molestias, que su cuerpo no ha vuelto al 100%. Los dolores en la espalda y en la rodilla izquierda no lo dejan volver a plenitud.

Esta temporada Braithwaite ha jugado sólo tres partidos en LaLiga y esos 15 minutos en Copa del Rey, pero tiene un buen registro de efectividad, pues en solo tres partidos lleva dos goles en España por el doblete que anotó ante Real Sociedad.