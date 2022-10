Las críticas a Barcelona han sido despiadadas desde que el árbitro del partido decretó el final del partido, que terminó con empate ante Inter en el Camp Nou por la UEFA Champions League. El conjunto catalán quedó muy cerca de la eliminación en fase de grupos y, si bien todavía tiene chances matemáticas de clasificar a octavos de final, los ánimos están por el suelo.

El 3-3 entre Barça e Inter ya tiene varios nombres apuntados como responsables. Gerard Piqué es uno de ellos por sus errores en los goles del conjunto italiano, Sergio Busquets también fue criticado, y a Xavi Hernández le cayeron por su planteo, sobre todo en la segunda mitad. Precisamente, el entrenador recibe los primeros cuestionamientos desde su llegada al club.

En redes sociales, varios apuntaron contra el entrenador 'culé', aunque otros decidieron bancarlo. Al margen, un video se hizo viral en Internet con las palabras de un reconocido streamer español, hincha de Barcelona, Spursito, quien destrozó a Xavi por el planteo ante Inter. También criticó el hecho de que haya venido al club, pero no ha demostrado estar a la altura.

El video viral de Spursito criticando a Xavi corresponde a un directo que hizo en Twitch junto a otros creadores de contenidos, Los Buyer, reconocidos por ser hinchas de Barcelona. "Lo que voy a decir es de mal 'culé', no pasa nada. Xavi vino aquí y nos lo creímos todos (...) Hemos jugado ante Inter de Milán en nuestro campo a ponerle centros a nadie. Es un equipo que se te encierra, vale, ¿qué haces? Ah, no sé, no soy entrenador de fútbol. Xavi, sí. Venía a ser el Mesías y ¡una mier**!", manifestó.

"El culpable de esto, mi primo pequeño", ironizó también el streamer, que vestía la camiseta de Barcelona mientras apuntaba sus críticas contra Xavi. Y siguió: "El partido del Barça es lamentable (...) No puede ser que juguemos a esto". Tras sus palabras, varios salieron a darle crédito, mientras que otros salieron a criticarlo por estas palabras contra uno de los ídolos que tiene la institución 'blaugrana'.