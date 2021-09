Restan 9 meses para que el mercado de fichajes de verano sea abierto, aunque ya hay quienes empiezan a perder los nervios pensando a futuro. Desde Borussia Dortmund han estallado tras una semana cargada de rumores en cuanto a la continuidad de Erling Haaland para la temporada 2022/2023. El máximo dirigente del equipo definió los dichos como: “Una mierda”.

Hans-Joachim Watzke, CEO del Dortmund, charló con Sport1 sobre el futuro del delantero y la famosa cláusula por la cual Haaland dejaría Westfalia desde el próximo 1 de julio en una cifra cercana a los 75 millones de euros. El dirigente se mostró más enojado que nunca y apuntó contra la prensa por los rumores alrededor de un traspaso fuera de Alemania en los próximos meses.

“Una mierda”

“Aún no se ha decidido si realmente se marchará el próximo verano, ya veremos...Algunos expertos dicen: 'Están en el mercado de valores, van a tener que vender Haaland en el verano'. Eso es una mierda. La decisión de vender a alguien en nuestro club la toma únicamente la dirección”, declaraba Watzke al diario.

No negó su cercanía con el representante del delantero y la importancia de este para lo que viene: “La clave está solo con Erling, su futuro depende de él y todavía no se ha decidido. No tengo ni confianza ni pesimismo. Me llevo bien con Mino Raiola, ambos sabemos lo que hace que el otro funcione".

"En algún momento jugará en uno de los mejores clubes del mundo de todos modos, aunque ya está jugando en uno de los mejores", finalizaba el dirigente sobre las posibilidades que tendrá Erling Haaland de salir de la Bundesliga mientras su nombre continúa siendo relacionado con gigantes de la talla de Real Madrid. Borussia Dortmund estalla y el mercado todavía se encuentra a 9 meses.