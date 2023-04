Las críticas en Francia para Lionel Messi han sido totalmente despiadadas debido a sus rendimientos, sobre todo, en los partidos decisivos de Paris Saint-Germain. Varios analistas, periodistas y hasta exjugadores han pedido al conjunto parisino que no le renueve su contrato, el cual termina en junio próximo. Sin embargo, un campeón del mundo con la selección francesa sorprendió al bancar al rosarino.

Emmanuel Petit ha sido de los pocos exjugadores franceses que no cuestiona la habilidad de Lionel Messi. El campeón del mundo con Francia en el Mundial 1998 no entiende las críticas hacia el ex Barcelona y en una reciente entrevista reveló que lo defiende a sol y sombra, incluso ante compatriotas.

"Trabajo en la radio francesa todas las semanas y hace quince días tuvimos una gran discusión a causa de este problema. Los exjugadores decían que “estamos cansados de Messi” y que “debería dejar el club”. Yo dije en la radio: “¿Cómo puedes criticar a Messi?", comenzó diciendo Petit en Legal Sportsbook.

"¿Crees que Messi es el problema del París Saint-Germain? Messi acaba de ganar el Mundial con Argentina. ¿Viste cómo jugó Argentina con Messi? Tenía 10 soldados, 15 soldados rodeándole. Le ayudaron, estaba contento y ganaron el Mundial. Puedes ver que sus estadísticas desde que llegó al PSG son realmente buenas", continuó.

Messi y Neymar no son el problema de PSG

Petit también se metió en el futuro de Messi y apoya que continúe en PSG, al igual que Neymar. Para él, ellos dos no son el problema y le apunta a otra cuestión del equipo. "Algunos dicen en Francia que el problema son Neymar y Messi. ¿Cómo se puede decir eso cuando se mira al equipo y se ve cuánto dinero se gasta en el mercado de fichajes para adquirir malos jugadores? ¿Cómo puedes jugar con Messi si no construyes el equipo a su alrededor? Puedes construir un equipo con Mbappé, Messi y Neymar pero si detrás de ellos no tienes a los jugadores adecuados...", sentenció.

Y por último, volvió a alabar a Messi. "Lo siento por toda esa gente que tiene el valor de criticar a Messi. Pero para mí, este hombre es el fútbol. Cuando dejó el Barcelona, fue una decisión muy importante para él y su familia. Tardó meses en adaptarse a París, a la ciudad y al club. Pero con todo lo que pasó durante la temporada (...) Si yo fuera Messi, habría dejado el club inmediatamente", finalizó.