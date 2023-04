El futuro de Lionel Messi está en boca de todos. Es que el crack rosarino todavía no definió dónde jugará la próxima temporada. Todos los rumores apuntan a un regreso a Barcelona, aunque no está dicha la última palabra, ya que Paris Saint-Germain aún tiene una leve chance de renovarle su contrato. Sin embargo, para que esto último ocurra, deberán cumplir con una gran exigencia de su estrella.

Messi pidió un aumento de salario en su próximo contrato con PSG, según informó en las últimas horas el diario Le Parisien. Actualmente, percibe una cifra aproximada de 37 millones de euros brutos por temporada de acuerdo al actual vínculo, el cual culmina a fines de junio. El pedido se justifica en el título de campeón del mundo y de mejor jugador The Best por parte de FIFA, además de la sustanciosa oferta de 400 millones de euros, que llegó desde Arabia Saudita.

Sin embargo, este pedido de Messi genera indignación y bronca en Francia. El exfutbolista de PSG y la selección de Francia, Jérome Rothen, volvió a criticar al argentino por esta última exigencia. En su programa Rothen s'enflamme, que se emite por RMC Sport, como es ya costumbre, tuvo duras palabras para con él por pedir más dinero.

"Es completamente inapropiado (...) Eso es lo poco que le importa desde que llegó, sólo vino por las condiciones económicas (...) En Barcelona sabemos muy bien por qué se fue. Porque ya no le pagaban como le pagaban. Había un déficit tan grande que tuvieron que desprenderse de él", sentenció Rothen.

Y agregó: "Es una decepción, otra más. Me da igual que tenga 15 o 20 asistencias, que se vaya (...) En la fase de grupos, cuando estaba duro contra el Benfica y el PSG no ganaba un partido, no vimos a un gran Leo Messi. Contra la Juve, y no era la gran Juve, no era una gran Leo Messi. El partido que importa, contra el Bayern de Múnich, no vimos un gran Leo Messi".

Por el momento, las negociaciones entre Messi y PSG están totalmente paralizadas. Las partes no han vuelto a hablar desde hace varias semanas y Barcelona gana terreno entre las prioridades del propio futbolista. La última palabra no está dicha, pero en Francia, cada vez quieren menos a Leo.